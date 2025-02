Tenorio promulga la inviolabilidad de la meritocracia en su Badajoz

El discurso de David Tenorio suele ser fluido, rico, denso en ocasiones, alegórico en otras, digno de un dominador de la oratoria y la retórica que se siente como pez en el agua en todos sus espectros, en el púlpito, en el verde o en ... las entrañas de un vestuario. Su alegato podría insertarse en la lógica sofista, no busca una verdad absoluta indiscutible que predicar, sino convencer a sus 22 discípulos con la elocuencia de, en su caso, el famoso «proceso» que tanto promulga y que actualmente atraviesa su fase embrionaria.

Y aquellos más aventajados y que interioricen de un modo más evidente los preceptos que transmite lograrán un puesto en su pizarra. Pero asimilarlo no garantiza gozar de ese privilegio, porque el «casting –al que hizo mención en varias ocasiones en la rueda de prensa de este viernes– siempre está abierto». La meritocracia puede parecer una obviedad y el criterio más justo, pero muchos entrenadores se afanan en hallar la fórmula para repetirla cada siete días con la intención de que sus ideas reposen sobre la regularidad de una alineación reconocible, sujeta a retoques puntuales merced a las bajas o situaciones puntuales.

No es el caso del técnico blanquinegro. «Puede ser bueno para algunas cosas, pero no voy a dejar nadie atrás, el que se lo merezca en los entrenamientos, la puerta está abierta de par en par, es bonito tener tu once, a lo mejor lo tengo durante seis o 30 jornadas o no lo tengo nunca». Y no es palabrería ni un mensaje de cara a la galería, pueden ser más o menos impopulares sus decisiones, pero desde su llegada la alternancia ha sido una constante. A veces, quizás, de manera inexplicable o, cuanto menos, discutible, pero no le tiembla el pulso para sentar a una institución como Kike Royo para dar las llaves de la puerta pacense a un canterano sin experiencia en la categoría de bronce, como ocurrió el pasado curso. Es el ejemplo más paradigmático, pero ni mucho menos una excepción. Él mismo mencionó el caso de Jurgi Oteo, que «fue a la Palma y no jugó ni un minuto, la semana siguiente no fue convocado y la siguiente fue titular; de la grada al once, eso son méritos, es proceso, creer, no bajar la guardia».

Todos los que han pasado bajo su tutela en el Badajoz así lo atestiguan y ese modelo de gestión generó que la pasada campaña cada uno de los integrantes del plantel jugara bajo sus órdenes en los diez partidos que dirigió en el tramo final de la 2022/23. Además, únicamente Raúl Palma, que se perdió los últimos cuatro encuentros por lesión, y Santi Müller no tuvieron su cuota de titularidad en algún momento. Una dinámica análoga a la actual, ya que en las cinco jornadas disputadas no ha repetido once y todos los futbolistas de la plantilla han gozado de minutos a excepción del recién llegado Óscar Santiago, que estará en la convocatoria de este domingo aunque saldrá de inicio Narváez, y Aketxe, que continúa con su plan específico para ponerse en forma.

El ariete vasco es junto a Saïdou Bah y Castri (que también ha estado fuera por lesión) el único que no ha partido como titular en ningún encuentro. Todo apunta a que el exdelantero del Cartagena partirá desde el banquillo también ante el Numancia (Los Pajaritos, este domingo, a las 12.00). «Llevamos con él un proceso de tres semanas en las que ha completado los entrenamientos con el equipo. Estuvo en la convocatoria la pasada semana, no participó porque entendí que el cambio era otro, pero está disponible».

El preparador granadino matizó que va a ser exigente con él, consciente de sus cualidades y de lo que puede aportar al equipo. «No me voy a conformar (y se lo digo al jugador) con que nos muestre una versión regular, que ya sería suficiente para que compita a un buen nivel, quiero la mejor versión, porque lo he tenido que sufrir como rival. Estamos lejos todavía, pero vamos en el camino».

Por otra parte, el conjunto extremeño anunció la cesión de uno de los futbolistas que hizo la pretemporada con el primer equipo disputando varios de los amistosos veraniegos, Aníbal, que jugará en el Olivenza FC de Tercera RFEF.