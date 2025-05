Carlos Cinta, delantero del Badajoz: «Tarde o temprano van a llegar más goles»

Victoria se llamaba su abuela a la que siempre que marca, señala al cielo y dedica sus goles junto a su abuelo Ignacio y victoria ... es la que le dio al Badajoz con su primer tanto con la camiseta blanquinegra. Carlos Cinta Sánchez (Mérida, 1998) llegó con la temporada ya comenzada para poner fin a la falta de pegada del equipo y su puntería ya se traduce en puntos. No ha sido el primero ni tampoco será el último en el trasvase entre máximos rivales del Mérida y Badajoz, pero su fichaje causó división de opiniones entre parte de la afición. El domingo también cerró ese debate y se ganó al Nuevo Vivero.

–Primer gol y ya empieza a dar puntos de oro al Badajoz.

–Tenía ganas ya de meter el primer golito. Como todo delantero lo mío es meter goles. Estoy muy contento y sobre todo por el resultado porque llevábamos unas semanas un poco así y ya era hora que el trabajo del día a día se reflejara en el campo. Muy contento por todo el equipo y por todo el cuerpo técnico.

–Ya había marcado en el Nuevo Vivero, pero ¿qué se siente al hacerlo con la afición a favor?

–La verdad que es una sensación diferente. Pero es normal. Vi que la gente se alegró por mi gol y para eso estoy cada día entrenando mucho para meter muchos más goles.

–Viendo la despedida que tuvo al ser sustituido ya se ha ganado la bendición de la afición.

–Me despidieron muy bien y se lo agradezco a la afición. Lo dije el primer día, yo vengo aquí a dar todo de mí y así va a ser en todos los partidos. Creo que se ve reflejado en el campo y por eso la ovación que recibí.

–¿Entendió todo el revuelo que se montó con su fichaje?

–Lo sabía. Estaba claro que se podía montar revuelo. Yo tengo mi personalidad y aquí estoy. No tengo ningún problema y ahora defiendo este escudo como he defendido otros y a muerte siempre.

SU PRIMER GOL Y PRIMERA VICTORIA DEL EQUIPO «Me he quitado un peso de encima y el equipo también» CARLOS CINTA Delantero del Badajoz

–¿Se ha quitado un peso de encima?

–Sí, yo me he quitado un peso de encima y el equipo también. Sobre todo por la victoria, que nos ha venido muy bien y van a llegar muchas más porque estamos trabajando para ello.

–Un gol marca de la casa. ¿Cuándo se verá al mejor Carlos Cinta?

–Marca de la casa por la lucha, presión, no dar un balón por perdido... Estoy trabajando muy duro para estar cuanto antes al cien por cien. Llevo dos semanas entrenando y la pretemporada no la he hecho al nivel como la han podido hacer otros compañeros. Voy a seguir trabajando duro para seguir dándolo todo porque aunque no esté al cien por cien lo voy a dar todo.

–Lo que no cambia es la celebración: estampida, rodillas al suelo y dedicatoria al cielo, al abuelo Ignacio.

–A mi abuelo Ignacio de siempre. Pero a mi abuela Victoria también se lo dedico. Mi abuela falleció hace más tiempo. Mi abuelo fue el año pasado y dio la casualidad que a los tres días marqué y se vio más remarcado. Le sigo echando mucho de menos y todavía pienso que le tengo aquí a mi lado. Son las personas más referentes que he tenido, mi abuelo y mi abuela, cada uno de un lado, uno es por parte de mi padre y mi abuela por mi madre.

–¿Cómo han sido sus primeros días en la ciudad y el club?

–Me han acogido muy bien. Me gusta la ciudad, se vive muy tranquilo, estoy muy contento y espero que siga siendo así.

ARRANQUE NEGATIVO «Ojalá venga ahora la racha buena y dure mucho tiempo» CARLOS CINTA Delantero del Badajoz

–¿Cuál es el ambiente que se vive en el vestuario?

–El ambiente desde el primer día es muy bueno. Cuando llegué no me podía explicar por qué se estaban dando esos resultados con el buen ambiente que había y los entrenamientos que se estaban haciendo. Pero ha llegado una mala racha al principio y espero que no llegue más. Ojalá venga ahora la buena y dure mucho tiempo.

–La temporada pasada tenía a compañeros como Narváez y Cordero de rivales en el otro bando del derbi. ¿Cómo le recibieron el primer día? ¿Le picaron mucho?

–Carlos Cordero es muy amigo desde hace muchos años y hablamos por whatsapp. El año pasado antes de los partidos nos mandábamos mensajes, pero con piques sanos que son los que tiene que haber en un vestuario. Con Narváez, yo le tiro, él me tira, al ser de aquí y yo de Mérida, es un poco más diferente que con Carlos Cordero, pero en plan bien. Todos nos llevamos muy bien.

–¿Y cómo es su relación con David Tenorio?

–Una relación muy buena. Me lo dijo desde el primer día que estaba para todo y yo le dije también que estaba aquí para dar todo de mí y estar a su disposición.

–El equipo se quitó ese lastre de la primera victoria, ¿a partir de ahora se podrá ver al verdadero Badajoz?

–Yo creo que sí. Como bloque estamos trabajando mucho mejor. Sobre todo en la parte defensiva, que ya llevamos dos partidos que no nos meten goles. Estamos construyendo una base de ahí. Tenemos que ir paso a paso. Nos ha costado, pero el otro domingo tampoco nos metieron gol. Portería a cero y si llegas y la metes ya has marcado más goles que el rival y vas a ganar el partido.

COGER CONFIANZA «Van a salir las cosas más rodadas y no tengo ninguna duda porque tenemos un equipazo» CARLOS CINTA Delantero del Badajoz

–El equipo llega y tiene recursos ofensivos, pero ¿por qué le cuesta tanto marcar al Badajoz?

–Tenemos muchos recursos ofensivos. Los estamos llevando a cabo en todos los entrenamientos. Tarde o temprano empezarán a llegar más goles. La primera victoria y dejar la portería a cero te hace crecer más como equipo en todas las facetas. Creo que van a salir las cosas más rodadas y no tengo ningún tipo de duda porque tenemos un equipazo.

–Arriba hay gran competencia con cuatro delanteros. ¿Se ve jugando junto a Aketxe? ¿son compatibles?

–Sí, con Aketxe, Müller o con Pablo. Entrenamos prácticamente juntos y nos compaginamos los cuatro delanteros muy bien.

–El domingo toca viajar a Soria, a priori también aspirante a estar arriba, buena oportunidad para confirmar ese despertar del Badajoz

–Es una de las mejores salidas para dar un golpetazo. El Numancia es un equipo que acaba de descender y quiere ascender, sería muy bueno dar un golpe allí, empezar una dinámica buena y sobre todo ganar fuera de casa, que eso te hace más fuerte.

–¿Cuándo cree que se podrá ver el nivel de lo que realmente se espera del Badajoz?

–Nosotros vamos paso a paso. No creo que tardemos mucho, estamos todos muy involucrados en el equipo, todos dando lo máximo de nosotros para que se refleje en el campo.

–Ya para finalizar. ¿Se ve la próxima temporada marcando en el Romano con el Badajoz?

–Vamos día a día y partido a partido. Ahora estamos aquí y el destino no sé lo que deparará.