«Ha sido un sufrimiento continuo desde el comienzo»

Cuando Emilio García Sosa regresó hace un año al Don Benito imaginaba lo largo que se le haría el viaje. Ya fue jugador y después entrenador rojiblanco, pero su nueva etapa estaba lejos del césped, en la oficina de la dirección deportiva. Precisamente hoy se cumple un año del anuncio de su llegada, 365 días después se despide. «Una vez conseguida la permanencia en Segunda RFEF y a pesar de tener apalabrado seguir un año más», comienza una carta en la que explica su decisión de no continuar.

Aunque su intención de dejar el cargo venía de antes: «Es una decisión que tenía tomada desde hace tiempo, siempre que consiguiéramos dejar al equipo en la categoría, pero que no había querido desvelar por no interferir en lo realmente importante que era conseguir la salvación».

Una permanencia que hace 365 días se prometía más sencilla, pero que pronto se convirtió en un rosal lleno de espinas como reconoce el propio Sosa pese a lograr el objetivo en el último instante, en el temido 'playout'. «Ha sido un año muy duro, un sufrimiento continuo desde el comienzo», reconoce al tiempo que se hace responsable del bagaje deportivo del equipo que comenzó bajo la dirección de Juan Carlos Gómez y terminó con Roberto Aguirre en el banquillo.

«He cometido errores que me hacen madurar y aprender, errores que no volvería a cometer y de los que me arrepiento, pero en el fútbol las matemáticas no existen y un mal comienzo nos ha condenado a sufrir muchísimo durante toda la temporada», argumenta. Lo cierto es que el Don Benito no encontró regularidad viviendo prácticamente en las 34 jornadas al filo de la navaja sin que, al final, llegara a cortarse gracias al triunfo en los penaltis contra el Águilas.

Algunos movimientos fueron cuestionados por aficionados ya al inicio de temporada, como también ocurriera con los dos únicos refuerzos invernales. El joven Logan Cavaco apenas ha jugado 70 minutos con la camiseta rojiblanca, mientras que a Matheus Santana las lesiones le han impedido ser determinante en su regreso al club. Movimientos que estuvieron precedidos por la decisión de destituir a Juan Carlos Gómez después de 15 partidos. Sosa no hace mención al técnico cordobés en su adiós, pero sí afirma que la elección de Roberto Aguirre como su sustituto fue «el mayor acierto que he tenido esta temporada». Para el asturiano, junto a su cuerpo técnico, directiva y jugadores, van algunos de sus agradecimientos.

Llegado al punto de la grada, el ya exdirector deportivo diferencia a los aficionados «que disfrutan cada domingo en el VIcente Sanz con un comportamiento ejemplar», de otra parte contra la que carga en su adiós: «no considero afición a los marionetas rajadores que se dedican a desprestigiar y hacer daño, en el fútbol como en la vida la crítica constructiva es habitual, las faltas de respeto no se pueden consentir, gente dañina no tiene cabida en este bonito deporte».

Así, con una extensa carta, Emilio Sosa cierra con sabor agridulce esta tercera etapa en el club.