Sueños en el Coria, pesadillas para el Don Benito

Fue la Cenicienta del año pasado y el Coria parece empeñado en convertir en carroza la calabaza también esta temporada. Tras ganar al Don Benito este domingo, los de Alberto Urquía duermen, o mejor dicho sueñan, esta semana en la zona noble de la clasificación. El cuento celeste no ha hecho nada más que empezar, pero en Coria ya saben lo que es tener un final feliz.

«Nos alejamos un poquito del descenso», valoraba Alberto Urquía tras ganar el derbi regional que les da un colchón de cinco puntos, aunque sin quitar la mirada de la parte alta, «siempre miras un poquito a los de arriba, que cuanto más cerca los tengas y más lejos tengas a los de atrás, mucho mejor». Los caurienses saben que tienen aún todo el cuento por escribir, pero las primeras páginas ya les hacen codearse con algunos de los equipos llamados a estar arriba a final de temporada.

La única nota negativa en estas primeras semanas de ensueño es la lesión de Iván Simón, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le llevará a pasar por el quirófano en los próximos días. El Coria informaba ayer de que el jugador había sido valorado por el Servicio de Traumatología de la Mutualidad de la Federación Extremeña de Fútbol confirmando la lesión. Por motivos personales, la intervención quirúrgica se realizará en Albacete, donde también realizará su recuperación posterior.

Farolillo rojo

Pero esa calabaza convertida en carroza para el Coria se ha hecho añicos para un Don Benito apático, que sigue sin ganar y que en estas cinco semanas acumula un importante déficit de puntos, con únicamente 2 de los 18 posibles. La afición silbó por momentos a los suyos en el Vicente Sanz, algunos aficionados incluso abandonaron el estadio pidiendo soluciones a la directiva.

En números, la distancia desde el farolillo rojo que ocupa el Don Benito a la salvación se queda esta semana en cinco puntos. A eso hay que sumar que Leganés B y Cerdanyola tampoco han sido capaces aún de ganar su primer partido, el resto de equipos en el grupo ya sabe lo que es ganar este año. Pero la situación es crítica no solamente por la clasificación, lo más preocupante es la desoladora sequía de goles. Ningún jugador rojiblanco ha sido capaz de hacer un gol en los 540 minutos, sin contar descuentos, disputados hasta la fecha.

Así las cosas, la afición rojiblanca lleva desde pretemporada sin celebrar un gol y desde el pasado curso sin hacerlo en el Vicente Sanz. «No he vivido antes esta situación de no ganar, ni de no marcar en esta jornada, pero el fútbol es así, hay años en los que las metes de todos los colores y ahora nosotros no somos capaces», reconocía un experimentado Álex Herrera tras el partido del domingo, «solo queda levantarse y tratar de revertir la situación, estoy seguro de que tiene que llegar ya».

Al final, ese pellizco que espera el Don Benito para despertar de la pesadilla no quiere que llegue el Coria para seguir soñando.