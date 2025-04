El sueño del Villanovense pasa por ganar también lejos de casa

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 13 de febrero 2022, 08:36 Comenta Compartir

Ganar en casa y sumar fuera. Es la fórmula casi siempre infalible para terminar con notas las temporadas y es la norma que quiere cumplir hoy el Villanovense sumando, a ser posible, de tres en tres. Los serones visitan al Cádiz B todavía con la euforia del triunfo en casa contra el Xerez Deportivo que sirvió para cortar una racha de dos derrotas consecutivas. De momento, suma únicamente tres victorias a domicilio, una cifra que quiere aumentar esta tarde.

El del pasado domingo no fue un partido brillante y el de hoy lo define Juanma Pavón como imprevisible. «El rival es capaz de lo mejor y de lo peor», dice el entrenador del Villanovense sobre el filial cadista al que vio bien en su empate contra el Cacereño, «pero también han realizado otros partidos no tan buenos y nosotros intentaremos buscarle las cosquillas a este Cádiz B al que conozco bien y tenemos que ir a ganar».

Unas cosquillas para las que buscará inspiración no en la última victoria sino en la última derrota, la del Vélez. «Que saquemos esa cara, pero esta vez con los tres puntos», dice Pavón sobre la visita a un campo «grande y en el que el césped suele estar muy bien». No obstante, conoce bien a la entidad gaditana, donde estuvo durante tres temporadas. «Conozco bien a los jugadores, tienen velocidad, verticalidad y desparpajo, con buen manejo de balón y buenas transiciones ofensivas», advierte, «aunque han ido cambiando de sistema de juego, por lo que no tenemos muy claro qué van a proponer, pero es un equipo poderoso y difícil de batir».

De cara a este partido, el técnico onubense pierde a Roger por sanción y tampoco podrá contar con el lesionado Javi Sánchez. Delante estará un Cádiz B con menos ausencias que en jornadas anteriores ya que tras la salida de Álvaro Cervera, el primer equipo está recurriendo menos a los jugadores del filial.

En juego está también mantenerse una semana más en los puestos nobles, algo que para Pavón «es un sueño, no un objetivo». Eso sí, tiene toda la intención de seguir soñando: «Moralmente creo que nos viene muy bien, no solamente por estar, porque llevamos ya varias jornadas ahí metidos y eso es gracias a nuestros jugadores».