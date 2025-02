El sueño del 'matagigantes' Montijo

Tras las dos últimas semanas, sería factible que por el Emilio Macarro piensen que es una pena que el Montijo no juegue este domingo contra ... el actual líder, Atlético Paso. El cuadro montijano se ha convertido en un verdadero 'matagigantes' tras destronar de lo más alto de la tabla y de una tacada en menos de 15 días al Illescas y al Numancia, la primera de esas victorias fuera de casa y la segunda como primer triunfo local para huir del 'farolillo rojo'. Dos resultados que alimentan el sueño de la salvación, aún muy lejano y complicado pues les separan ocho puntos del Cacereño en la promoción y nueve de la permanencia que marca el Ursaria. Aunque la fe y la confianza hayan crecido, el mensaje que domina en el vestuario y el banquillo es el de ir domingo a domingo y no mirar más allá, porque se juega mejor sin esa presión.

«Estamos en descenso, en una situación muy difícil, contra equipos que se están reforzando. Cosas mucho más difíciles se han visto, pero nos equivocaríamos si pensáramos en ir más allá de este domingo. Debemos pensar a corto plazo, no hacer números de cuánto nos queda para salir porque tenemos un equipo muy joven, el segundo más joven tras el Getafe B. Hay que jugar sin presión, cuando nos hemos quitado el miedo a perder hemos sido superiores», explica Emilio Tienza, para quien después de cada partido lo importante es que se miren a los ojos y tengan la conciencia tranquila porque lo han dado todo, con independencia del resultado.

El entrenador de Badajoz recalca que él siempre creyó en sus pupilos. Sigue hablando maravillas de un joven plantel que se está creciendo ante la adversidad de una temporada marcada también por los problemas económicos del club. «No me cambia nada el pensamiento y la confianza que tengo en ellos. Estoy muy contento con el equipo y con que por fin nos sonría un poco la suerte y que el fútbol les premie. Veo cómo trabajan y que a nivel humano el vestuario es espectacular. Desde el primer día creo en ellos y he detectado que ellos creen en mí. Han salido compañeros muy queridos del vestuario y aun así el equipo ha demostrado una personalidad y compañerismo espectaculares y eso no es fácil. La clave es que a nivel humano son más superiores que incluso a nivel futbolístico. Nunca han dejado de creer».

Ya avisaba en la previa del choque ante el Numancia que cualquier cosa podría suceder pese a las opuestas entidades de los adversarios. «Es lo bonito del fútbol, que el último le compite de tú a tú al primero, que tiene un presupuesto diez veces mayor al tuyo. Por eso el fútbol engancha tanto», apostilla un Tienza que destaca la actuación de su futbolista Runy, autor de un magnífico gol que dejó los primeros tres puntos en el Emilio Macarro. «Mete golazos. Ya lo hizo ante el Villanovense, Unión Adarve y el domingo lo hizo cuando más estaba apretando el Numancia. Es un jugador muy determinante y en cualquier jugada aislada te decanta un partido con su calidad».

Pese al momento dulce, existe un serio problema en la portería de cara a la cita en Navalcarnero tras la salida de Atanes con el pago de su cláusula para marcharse al Racing, algo de lo que se alegra Emilio Tienza al tiempo que expresa su deseo de que el club mueva ficha. «Confío en que el club haga un esfuerzo antes del domingo, porque estamos levantando la cabeza, hemos demostrado que nos queremos salvar y no tenemos portero».

Dani Atanes se había quedado casi solo por la larga lesión de Sergio Tienza, teniendo que recurrir el técnico al juvenil Javi. El Montijo anunció la pasada semana al arquero de Guinea Bissau Marcel Pedro, pero sigue sin venir por problemas burocráticos, idéntico problema que presenta el fichaje publicitado este miércoles del centrocampista Bahruz, de Azerbayán. Con Yayá ocurrió algo similar, tardando dos meses en integrarse desde que se hizo pública su incorporación. Tal vez habría que mirar en algún mercado más cercano.