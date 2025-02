Casi solos ante el peligro

R. P. MÉRIDA. Viernes, 26 de noviembre 2021, 08:37 Comenta Compartir

No hace mucho, la afición del Mérida se desplazaba en masa. Estuviera el equipo en Segunda B o en Tercera, mejor o peor clasificado que ahora, con más o menos kilómetros por delante que recorrer. Mañana aparece por el calendario el desplazamiento más apetitoso del curso y, sin embargo, no hay más de 70 aficionados que hayan comprado su entrada a lo largo de la semana. Ha mermado muchísimo el traspiés del pasado domingo en el Romano ante el San Roque de Lepe... pero la realidad es que el Mérida ha dejado de ser el 'boom' que fue a mediados de la década pasada y han vuelto a quedarse los 1.500 de siempre.

Y eso que el objetivo sigue siendo subir a Primera Federación y que el equipo está en el camino. Pero los resultados deportivos de los últimos cursos y lo aleatorio de las modas están lastrando al Mérida actual. Numéricamente la temporada transcurre por sus cauces, pero cada derrota o empate se convierten en una tragedia. Y bajo este estado de ánimo viajará mañana el bloque de Juan García a Córdoba.

«En lo anímico, no está siendo una semana peor que la de Coria y Navalmoral. Reconocemos que no hicimos un buen partido ante el San Roque, que ellos estuvieron mejor, y que nos cuesta abrir la lata con equipos replegados», reconoció ayer el técnico emeritense en la previa del partido de mañana. «Creo que es normal el ambiente que se crea tras una derrota porque la exigencia de este club y este equipo es ganar cada domingo. Pero no nos tiene que afectar, sino tomarlo como una responsabilidad. Nosotros también lo sentimos más que nadie porque lo que queremos es refrendar con resultados el trabajo de la semana. Anímicamente te quedas tocado el domingo y el lunes, pero el miércoles hacemos borrón y cuenta nueva porque ahora lo más importante que tenemos en mente es competir en Córdoba».

El equipo viajará en el día al Nuevo Arcángel y lo hará con las bajas de Higor Rocha, Diego Parras, Pedro Lagoa y Emilio Cubo. Estos dos últimos entrarán en la dinámica de grupo la próxima semana y, si evolucionan correctamente, podrían tener sus primeros minutos en las salidas a Villanueva y Montijo. A Parras y a Higor se les espera ya para el próximo año.