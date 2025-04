Sillero y Álex Lázaro también siguen en el Villanovense

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Sábado, 10 de junio 2023, 09:38 Comenta Compartir

El Villanovense se apuntala por arriba y por abajo con las renovaciones del delantero Jesús Sillero y del portero Álex Lázaro, dos de los jugadores con más minutos en el equipo serón durante la pasada temporada.

Para el atacante sevillano será la tercera campaña en el Villanovense. «Se ha ganado a base de trabajo, humildad y goles a la parroquia serona», dice el club a través de un comunicado. No obstante, fue el máximo goleador del equipo, con seis dianas. «Su experiencia y saber estar le aportarán muchas cosas positivas a la plantilla», añaden sobre el futbolista de 27 años que recaló en Villanueva tras su paso por el Recreativo de Huelva después de militar en otros equipos como Don Benito o Marbella. «Pasa a ser uno de los jugadores con más trayectoria en nuestras filas y casi un villanovense más», concluye el comunicado. «Muy feliz y agradecido de estar otro año más con ustedes. Gracias, familia», responde el propio jugador en sus redes sociales.

En lo que a la portería se refiere, hacía varias temporadas que el Villanovense no lograba retener de una campaña a otra a su particular cerrojo. Los casos más recientes son los de Ángel de la Calzada, Pedro López, Isma Gil o Leandro Montagud. Todos ellos cuajaron en Villanueva una gran temporada que les sirvió como trampolín para poner rumbo a otros equipos. No será el caso de Álex Lázaro que en los 33 partidos disputados ha mantenido la portería a cero en 17 de ellos, encajando únicamente 24 goles. «Ha sido una de las sensaciones de la categoría y uno de los 'zamoras' del grupo», expone el club sobre estas cifras, «el equipo no podía estar en mejores manos, nunca mejor dicho».

El guardameta gaditano, también de 27 años, afrontará su segunda temporada en el Villanovense tras pasar por Brea, Ciudad de Lucena, Recreativo de Huelva o Mérida, entre otros. «Muy feliz de seguir siendo y sintiendo villano», dice el portero, sexta pieza tras las renovaciones del citado Sillero, Pajuelo, Javi Sánchez, Óscar Muñoz y Benji.