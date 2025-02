Así hemos narrado el Unión Adarve-Badajoz

14:03

El Badajoz no reacciona en el 2024. No levanta cabeza. Iguala su peor resultado de la temporada, el 3-1 de Navalcarnero en el Vicente del Bosque de Madrid ante un Unión Adarve que tampoco tuvo que hacer demasiado fútbol para imponerse. Un Badajoz inoperante en ataque y con errores serios en el balín parado y a la hora de despejar el esférico. Así llegaron los dos primeros tantos de los locales. Tras la reanudación, los blanquinegros lo intentaron con más orden pero apenas fue un espejismo hasta el 3-0 y después el gol del honor de Manchón tras una gran jugada de Adri. Iñaki Alonso, desesperado, buscó reaccionar con los cambios, pero poco pudieron solventar para un equipo que no da con la tecla para sumar alguna victoria. Son siete ya los partidos consecutivos sin sumar tres puntos. La crisis de agrava.