Sergio Arribas hinca los codos

Apenas llevaba unos días en el Villanovense, pero fue el primero en acompañar a Seth en la celebración del primer gol contra el Xerez Deportivo este pasado domingo. Sergio Arribas ha caído de pie en el vestuario serón al que llega además con la suerte de tener algunos de esos amigos que va dejando el fútbol: Cortijo y Álvaro Robles, también fichajes invernales. Y es que, llegar en este mercado de enero no siempre es fácil. «Siempre es más complicado, pero en esto del fútbol si no conoces a uno es a otro y eso lo facilita; me han acogido bastante bien y he hecho buenas migas con los compañeros», dice el jugador madrileño.

No estaba siendo una buena campaña para Sergio Arribas que en su segunda temporada en el DUX apenas estaba teniendo minutos en parte por una lesión en el ojo que se complicó y le tuvo dos meses alejado del terreno de juego. Por eso cuando sonó el teléfono con la llamada de Pepe Cuevas no lo dudó pese a tener varias ofertas. «Hablé con Cortijo y me dijo que estaban buscando un extremo. Ya me conocían de otras temporadas, me llamó Pepe (Cuevas) y no dudé ni un momento en venir», cuenta sobre su llegada al Villanovense.

«Estaba teniendo pocos minutos y tenía ganas de volver a disfrutar de jugar; aunque es verdad que la idea de juego de Juanma (Pavón) es un poco diferente a la que teníamos en el otro equipo, pero espero adaptarme lo antes posible», dice sobre estos primeros días. No obstante, Arribas está teniendo todo un cursillo acelerado de la filosofía del técnico onubense y después de cada entrenamiento se queda viendo vídeos, tácticas y otras cuestiones junto al cuerpo técnico: «Me ha pedido que encare cuando reciba, que explote mis virtudes, pegar a puerta y centrar».

Clases particulares para un Sergio Arribas que cambia también la Primera por la Segunda RFEF, «en la que en cuanto a jugadores no hay diferencia, pero sí que se nota el ritmo de juego que quizás en Segunda es un pelín más bajo en general».

Una Primera RFEF que podría no quedar lejos para los serones pues, como explica el madrileño, el ascenso no es el objetivo primordial, pero sí hay fe en poder disputar la liguilla de ascenso. «Hay equipo para estar arriba y hay que intentar quedar segundos o terceros para en los playoffs tener ventaja», concluye sobre este objetivo colectivo para el que quiere hacer su aportación individual conforme vaya teniendo minutos.