Sentimiento Blanquinegro vuelve a exigir a los dueños del Badajoz que tomen medidas

La Plataforma Sentimiento Blanquinegro vuelve a la carga contra el grupo mexicano. El colectivo que agrupa a aficionados y accionistas minoritarios emitía la noche del ... lunes un nuevo comunicado en el que insiste a los dueños del Badajoz a que actúen con diligencia para tomar medidas drásticas con el fin de reconducir la crítica situación deportiva e interna del club. «La Plataforma Sentimiento Blanquinegro consideramos que el Club Deportivo Badajoz se encuentra deportiva e institucionalmente en una situación límite e insostenible. Hemos llegado a un punto de no retorno si no se abordan de manera urgente medidas drásticas», expone en la nota.

Entre esas decisiones, el colectivo pide que se restablezca la figura de un nuevo director deportivo y la salida de Patricio 'Pato' Arana de los puestos de responsabilidad. «Llegados a este punto pedimos a la propiedad que reaccione y actúe tomando medidas efectivas como son el nombramiento de un director deportivo que pueda tomar decisiones de urgencia para enderezar el rumbo deportivo del equipo y que aparte pública y definitivamente a Patricio Arana de cualquier función de carácter deportivo», apunta.

En su comunicado, también apunta al técnico Iñaki Alonso para que apele a su responsabilidad profesional y se eche a un lado si no se ve capacitado para sacar al Badajoz del descenso después de una racha nefasta de once jornadas sin ganar. «Siempre ha manifestado un sentimiento de responsabilidad y compromiso con esta entidad histórica y con su afición, si no está encontrando las soluciones para revertir la decadente dinámica deportiva del equipo valore apartarse voluntariamente y no perjudicar a un club que representa a toda una ciudad, no contribuya a dañar aún más el sentimiento de una numerosa y maltratada afición. Sea consciente que un descenso podría abocar a este club histórico a su desaparición».

En ese sentido, la Plataforma SB no entiende que Guillermo Ritchey y Víctor Arana sigan sin dar la cara y todavía no se hayan presentado oficialmente, sobre todo en estos momentos ante la preocupante deriva que arrastra el equipo y el futuro incierto que le podría deparar al club un nuevo descenso a la quinta categoría. «Que los máximos accionistas no comparezcan públicamente nos resulta incomprensible». Un requerimiento que, por otra parte, lleva solicitando esta agrupación de seguidores y pequeños accionistas desde mayo del año pasado sin que ninguno de los dos dueños haya hecho ni siquiera el amago de dar ese paso al frente.

Sentimiento Blanquinegro recuerda que han mantenido diversas reuniones con los diferentes propietarios del club desde su puesta en marcha en 2022 y que a la actual le ha tendido la mano en busca de lo mejor para el club. «A la actual propiedad le hemos ofrecido muchas soluciones que a la luz de los resultados obtenido hubieran resultado beneficiosas para la entidad y la mayor parte de ellas han sido desoídas o no aplicadas». Es el tercer comunicado que desde la Plataforma SB se transmite en apenas dos meses en los mismos términos sin que nada haya cambiado por el Nuevo Vivero ni desde el club tampoco hayan dado muestras de atender a sus reivindicaciones. Por ese motivo, este colectivo siente su impotencia y frustración al considerar que no son escuchadas sus inquietudes ni tampoco se les toma en cuenta.