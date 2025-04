«Hoy hemos sentido cosas con el equipo»

Son ya siete partidos y ni una sola derrota. La remontada en la clasificación lleva el nombre propio de Juanma Barrero, que se sacude todo ... el protagonismo y lo vuelca en sus futbolistas. «Todo esto que está pasando nos va a generar confianza y que la gente acabe de confiar en este equipo. Antes del partido les he dicho que era una oportunidad buena para meterse en playoff, pero que no era definitiva. Queda mucho. Ahora a descansar porque hemos acabado la semana muy cansados y nos merecemos los dos días libres que tenemos por delante».

Subrayó varias veces que la victoria ante el Cádiz fue más completa que la de hace unos días frente al Vélez. «Al principio las piernas pesaban, pero luego nos hemos ido metiendo en el partido. La presión empezó a dar sus frutos y no les hemos dejado transitar, que era una de sus mejores armas. Nos ha costado más la circulación entre centrales porque ellos han jugado con dos puntas, pero hemos encontrado soluciones entre líneas con Diego López, Lolo Plá e Higor Rocha, que venían muy bien a descargar. El equipo no se ha venido abajo tras su gol, sino que ha seguido con su ritmo. Estamos creando una identidad como equipo, lo que queremos ser, y a la gente le va gustando más poco a poco. Cuando más cansados estábamos al final nos han ayudado con su aliento. Eso hace que el equipo esté más suelto y se atreva. Hoy nos hemos emocionado y hemos sentido cosas con el equipo... y eso me gusta».