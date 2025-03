La semana más feliz en tres meses para la plantilla, eclipsada por la lucha de poder

Mientras por los pasillos de la planta noble del Nuevo Vivero se desata una guerra de poder, en la parte baja tratan de refugiarse del ... exterior y aislarse de todo este temporal. Justo en una semana en la que el vestuario por fin rebosa felicidad tras haber roto la racha de once partidos sin ganar. Una alegría que tanto tiempo llevaba esperando disfrutar y que queda eclipsada por los últimos acontecimientos a nivel institucional.

El Badajoz retoma este miércoles los entrenamientos en un ambiente más relajado en lo deportivo por esos tres puntos tan deseados después de tres meses sin ganar. «Ya era hora que les regaláramos una buena mañana de fútbol y a los jugadores porque detrás del triunfo en este equipo hay mucho trabajo», señalaba Iñaki Alonso tras el partido ante el Numancia. Liberado de esa tensión y ansiedad por esa victoria que se resistía, los jugadores blanquinegros afrontan el domingo una nueva oportunidad en su carrera por la salvación ante un rival directo. «Necesitamos ir a Ursaria con esta misma mentalidad. Es una auténtica final y quedan once partidos. Esa es la clave, si no la victoria de hoy no valdrá para nada», remarcó el técnico vizcaíno. Para este desplazamiento ante el Ursaria, el club comunica a sus aficionados que el precio de las entradas será de 10 euros tras llegar a un acuerdo con el equipo madrileño de Cobeña.

El equipo se ha quitado un peso de encima y marca el camino a seguir. «Siempre he tenido clarísimo que tenemos las capacidades. Hay que buscar nuestra regularidad y ser un equipo fiable, más maduro y que sepa lo que se está jugando porque este club es patrimonio de Badajoz. Lo de hoy es lo que tenemos que exigirnos siempre», apuntaba Alonso.