Un segundo jarro de agua fría para el Villanovense

Manolo Cano: «El fútbol te castiga si tú no haces las cosas bien»

«En los partidos hay momentos en los que también hay que pensar en no perder; van dos semanas seguidas, no es justo, pero es que el fútbol no es justo», reflexionaba con gesto serio Manolo Cano. «El fútbol te castiga si tú no haces las cosas bien», añadía confiado en revertir este mal inicio: «Sé que lo vamos a arreglar, pero sí me preocupa porque cuesta arrancar con dos partidos seguidos igual».