La Segunda RFEF extremeña vuelve al tajo

Don Benito y Cacereño fueron los más madrugadores y este lunes lo hicieron el resto de representantes extremeños de la Segunda RFEF. Los verdiblancos arrancaron el día 20 en los campos de Pinilla mientras los dombenitenses apuraron un par de días antes, el 19 de julio bajo las órdenes de Roberto Aguirre. Coria, Diocesano, Montijo y Villanovense se pusieron el mono de trabajo y comenzaron los trabajos de pretemporada con la suerte de que parece que esta semana el calor dará un pequeño respiro.

El Coria

El Coria ha iniciado la pretemporada para ir cogiendo la puesta a punto antes del arranque liguero. Lo ha hecho con una primera ronda de reconocimientos médicos que tendrá su segunda sesión este martes. También sirven como una primera toma de contacto para reencontrarse con viejos conocidos y dar la bienvenida a los nuevos. Ya el miércoles, la plantilla celeste saltará al campo para realizar el primer entrenamiento.

El primer amistoso de pretemporada tardará en llegar casi diez días. El 6 de agosto le espera un triangular en Aceituna junto al equipo local y el Moralo; el 10 de agosto recibirá al Cacereño y el 17 al Zamora; el 20 de agosto visitará al Arroyo; el 24 de agosto recibirá al Guijuelo; y cerrará el calendario de amistosos en el campo del Valladolid Promesas el 27 de agosto.

De momento, Alberto Urquía tiene a su disposición a 16 futbolistas. Los renovados Deco, Sergio Gómez, Mahíllo, Diego Mirón, Isma Cerro, Santi Luque, Pedro Melli y Alejandro; y los fichajes Asiel (Zamora), Joserra (Leganés B), Félix Ledesma (Móstoles), Dani Mori (Moraleja), Iván Simón (At. Albacete), Adri Mercadal (Diocesano), Vadillo (Moraleja) y Toni Varea (Numancia).

Diocesano

Otro equipo que también inició los trabajos de pretemporada este lunes fue el Diocesano, que se ejercitó a primera hora de la mañana en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado. «Las sensaciones son buenas porque los jugadores han llegado mejor de lo que pensaba. Estas dos primeras semanas son de carga física. Aparecerán las típicas molestias y habrá que llevarlas de la mejor manera posible, pero lo importante es el trabajo aeróbico durante estos primeros días», explica a HOY el entrenador del cuadro rojillo, Adolfo Senso.

El técnico del conjunto colegial reconoce que le hubiese gustado contar con más jugadores de la pasada temporada. Algo que, en algunos casos, no ha sido posible: «Nosotros teníamos la intención de haber renovado a algunos futbolistas más. Lo que ocurre es que no podemos obviar que también hay ofertas que pueden resultar más interesantes en lo económico». Uno de los que definitivamente no seguirá es Teto, quien ha rechazado la oferta de renovación.

Con 10 caras nuevas y seis renovaciones, la intención del Diocesano es reforzar la banda y la línea defensiva antes de iniciar la temporada. En principio, el club dejará dos fichas libres para poder contar con posibles refuerzos a lo largo de la campaña. En cuanto a metas, Adolfo Senso se muestra tajante: «Nuestro objetivo es trabajar para mantenernos. Luego la liga nos pondrá en nuestro sitio».

Ampliar Primera sesión de entrenamiento del Montijo, con el técnico Juan Marrero a la cabeza. UD Montijo

Montijo

La UD Montijo se puso manos a la obra bajo las órdenes del técnico valenciano Juan Marrero y con la aspiración de meterse en la pelea por el ascenso. El cuadro rojinegro, al que le faltan efectivos aún pero ha fichado calidad como la que atesora Abraham Pozo, disputará su primer amistoso el 6 de agosto ante el Atlético Pueblonuevo en el Antonio Amaya, a las 20.00 horas. El 17 de agosto tiene otro anunciado ante el nuevo Racing Mérida, en campo propio, y el duelo estrella será el 13 de agosto ante el Badajoz también en Pueblonuevo.

Un Montijo cuyo último movimiento fue el regreso de Gideon Acquah, cedido por el NK Instra. El ghanés, nacido en el año 2000 e internacional con su país en categorías inferiores, retorna al Emilio Macarro, donde volverá a correr el flanco izquierdo. Hay que recordar que en la temporada del ascenso a Segunda RFEF fue un fijo indispensable para Marrero.

Villanovense

Con las campanas en honor a Santiago aún sonando de fondo, el Villanovense puso a rodar el balón en una nueva pretemporada en la que predomina la juventud combinada con altas dosis de veteranía. A los ya habituales Pajuelo, Tapia o Javi Sánchez, y otros que renuevan como Escudero o Sillero, se suman caras nuevas en las que se da esa mezcla que va de los 29 años de Higor Rocha a los 19 de Javier Tapia, uno de los canteranos que suben al primer equipo.

«No es fácil empezar el primer día con la plantilla casi al 100% cerrada y con los futbolistas que hemos ido queriendo en el mercado, es una ventaja el poder trabajar conceptos y poner en forma a los jugadores desde el primer momento», afirmaba Manolo Cano, que también afrontó ayer su primer entrenamiento como nuevo técnico serón.

Ampliar Runy fue una de las caras nuevas del entrenamiento. Estrella Domeque

Se esperaba un Villanovense que arrancase con 21 jugadores, sin embargo, el número 22 también estuvo ayer presente. Víctor Manuel Castaño, conocido como Runy (Hornachos, Badajoz; 2000), se sumaba al primer entrenamiento de la preparación estival. El joven futbolista, de 21 años, viene de jugar en el Fabril, filial del Deportivo de La Coruña, con el que ha disputado 30 partidos en Tercera RFEF tras llegar procedente del Extremadura. Anteriormente jugó en el filial azulgrana y en La Estrella. También entrena estos días con el equipo Lucky, jugador del Hernán Cortés, aprovechando así el acuerdo de filialidad renovado con el equipo cortesino para esta campaña.

Una primera toma de contacto en la que Manolo Cano detectó «mucha ilusión, muchas ganas y predisposición por parte de todo el mundo para empezar a construir un equipo de fútbol, algo que es un proceso bonito, pero que requiere de mucha dedicación y esfuerzo por parte de todos».