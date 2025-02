Sebas Gil se vuelve a vestir de santo rojiblanco

Juan Marrero: «Tenemos dos porteros que son muy buenos»

Siempre que se gana pues hay euforia. Reconocía Juan Marrero tras un nuevo triunfo en casa. «Para ganar hay que hacer muchas cosas y tener esa fortuna, entre comillas, que no hemos tenido en muchos partidos», decía el entrenador del Don Benito, satisfecho por la intensidad «que ha sido muy alta y eso ha sido la clave». El técnico valenciano señaló que había sido un partido de mucho contacto y mucho balón dividido. Además, añadió, pide más a sus jugadores «sobre todo cuando vamos 1-0 y tenemos que tener el balón un poquito más, que no nos queme; pero los últimos 20-25 minutos han jugado los cinco sub 23 y eso se nota, hay que darles tiempo para que este tipo de situaciones las gestionen mejor».

Sobre la lesión de Emmanuel, explicó que le había preguntado tras el calentamiento. «Me gustan estos jugadores que lo intentan, no ha podido ser porque tiene una lesión dolorosa», dijo. En cuanto a Sebas Gil, también confirmó que arrastra molestias desde el partido contra el Almería. Pese a ello, fue determinante. «Tenemos dos porteros que han recibido muchos goles, pero que son muy buenos porteros», concluyó.