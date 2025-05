Santi Moar, el refuerzo efímero del Badajoz

J. P. Badajoz Miércoles, 10 de abril 2024, 20:26 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

Llegó, jugó y adiós. El fichaje de Santi Moar por el Badajoz ha sido un visto y no visto. El jugador gallego ha sido sancionado con seis partidos tras su expulsión el domingo en Segovia una vez finalizado el encuentro y se despide así de la temporada. Quedan cuatro jornadas, por lo que el equipo pacense no podrá contar con su reciente incorporación que se había alistado en busca del milagro de la salvación.

Santi Moar se convierte así en el refuerzo fugaz. El de Ordes aterrizó en el Nuevo Vivero como la gran esperanza para potenciar la producción goleadora del conjunto pacense, pero su esperada aportación se quedará reducida a apenas 57 minutos repartidos entre dos partidos.

En su debut ante el Getafe B jugó poco más de media hora (36 minutos) sustituyendo a Carlos Cordero y frente a la Gimnástica Segoviana salió los últimos 21 minutos como recambio de Sandro Toscano. Además, al poco de ingresar en el terreno de juego cometió el penalti por mano dentro del área que le costó la derrota del Badajoz ante el líder en La Albuera. El árbitro no le amonestó por esa acción, sino que fue tras el pitido final cuando Santi Moar vio la roja directa. El colegiado gallego López Vila recogía en el acta los motivos de la expulsión. «Una vez finalizado el encuentro y estando todavía sobre el terreno de juego, se dirige a mí en los siguientes términos: '¡Eres un cagao de mierda!'». Y añadía una segunda observación por reiteración de las protestas del jugador blanquinegro. «Una vez expulsado el dorsal 14 del Badajoz, Santiago Moar Sánchez, se dirige a mí y a mi asistente número 2 en los siguientes términos: '¡Os habéis cargado el partido! ¡Nos habéis jodido! ¡Ya nos encontraremos en el camino!». De esta manera, el Juez Único de Competición le sanciona por la roja directa con cuatro partidos «por Insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as o cuarto/a árbitro/a, con multa accesoria en cuantía de 90 euros al club y 600 euros al infractor». Y además, por la segunda advertencia reflejada en el acta le castiga con otros dos encuentros más por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, tras haber sido expulsado, con multa accesoria en cuantía de 45 euros al club y de 300 euros al infractor».

Se repite un guion parecido al de la temporada pasada en una situación límite parecida y sin estar el futbolista en juego. Hace un año, la también última incorporación del Badajoz, Josete Malagón, fue sancionado con dos partidos en la antepenúltima jornada, por lo que no pudo ayudar al equipo en las dos finales de Pontevedra y Córdoba, además de dicho partido en Ferrol. El central ilicitano fue expulsado por protestar al árbitro mientras calentaba en la banda y decía adiós a la temporada antes de tiempo.

Chacartegui también es baja y Alegría, duda

Un capítulo más para el cúmulo de desgracias que está siendo esta temporada para el Badajoz. El equipo pacense pierde así para sus cuatro finales a su último fichaje Santi Moar. Pero no será la única baja que tenga Luis Oliver Sierra para el primer ser o no ser de este domingo contra el Mensajero. Chacartegui tampoco podrá estar disponible al haber sido sancionado con un partido por su quinta amarilla en Segovia. De nuevo, el técnico blanquinegro se queda sin poder tener a su disposición a toda su plantilla desde que llegó al Nuevo Vivero. Oliver Sierra también está pendiente de la evolución de la lesión de Álex Alegría. El delantero placentino tuvo que ser sustituido a los 12 minutos por molestias en un tobillo. El susto finalmente se quedó en un esguince. Álex Alegría no se ha entrenado con el grupo y será duda para recibir en el Nuevo Vivero al equipo canario ya descendido.