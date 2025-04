Santi Moar se entrena con el Badajoz a la espera del tránsfer

Santi Moar lleva más de una semana entrenándose con el Badajoz. El delantero gallego es una de las incorporaciones que quiere hacer el club blanquinegro ... para cubrir una de los dos fichas libres que tiene tras los despidos de Miguel Núñez y Carlos Cinta. Pero todavía no ha podido ser inscrito ni anunciado, ya que se está a la espera del tránsfer.

El sábado viajó con el equipo a Cáceres y se le pudo ver con la misma ropa oficial que llevaban sus futuros compañeros del equipo como uno más de la plantilla. Al finalizar el partido también se dirigió con los demás jugadores a la zona donde estaban colocados los aficionados pacenses para agradecerles su apoyo en el Príncipe Felipe.

Santi Moar (Órdenes, 1993) ha desarrollado casi toda su trayectoria en la segunda división estadounidense a la que llegó desde la liga universitaria donde jugó entre 2014 a 2016 en las filas de los Pfeiffer Falcons. Después pasó al fútbol profesional con los Charlotte Eagles de la USL League Two y en 2017 fue seleccionado por Philadelphia Union en el puesto 82 del SuperDraft de la MLS y se incorporó a su filial, el Bethlehem Steel, de la USL Championship. Un año después firmó por el New México United y tras permanecer entre 2019 y 2022 en el Phoenix Rising regresó al New México donde ha jugado hasta el pasado mes de diciembre.