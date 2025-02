San Fernando y Cacereño ponen sobre la mesa las peores rachas de la liga

Se enfrentan dudas y urgencias clasificatorias. La UD San Fernando y el Cacereño se ven las caras con la necesidad no solo de sumar, sino ... de aliviar, en forma de una victoria, su escaso bagaje de puntos en las recientes jornadas. Ningún otro equipo lleva un peor balance en las últimas tres jornadas que el de canarios y extremeños. Mientras los de San Bartolomé de Tirajana suman tres derrotas seguidas, los verdes solo han sido capaces de sumar un punto en esas tres fechas. Todo ello hace que ambos, incluso empatando, puedan caer por primera vez a puestos de descenso en lo que va de temporada. «Tenemos ganas de darle la vuelta a la situación. No están saliendo las cosas como queremos en cuanto a los resultados», reconocía Julio Cobos.

El Cacereño tiene muchas asignaturas pendientes de cara a parecerse al equipo de comienzos de liga. Entonces, si bien es cierto que le costaba ver puerta, también lo es que se mostraba serio atrás. Esto último es lo que más está fallando actualmente, sobre todo en los inicios de partido. «A veces al equipo le ha costado entrar y ha despertado cuando el rival se ha puesto por delante. Es algo que trabajamos, pero en el fútbol muchas veces no sabes por qué pasan las cosas. Es evidente que ahora hay algo que no se está haciendo bien y por eso los resultados no son los que queremos», afirmaba el entrenador verde.

Sobre la situación clasificatoria del Cacereño, que se salva de caer a puestos de descenso por mejor diferencia de goles, a Cobos es al primero que le sorprende: «No digo que tengamos que estar entre los cuatro primeros, pero el equipo en pretemporada se mostró muy fiable y ahora nos está costando más de la cuenta. Hay que seguir confiando y seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de dar la vuelta a la mala dinámica que tenemos».

UD San Fernando: Ramírez, Brian, Stephane, Galván, Ribalta, Kilian Juan Rodríguez, Saúl, Ale Ojeda, Jesús Farias y Adrián Hernández. - Cacereño: Robador, Bruno, Fran Serrano, Aizpiri, Lobato, Iván Fernández, Deco, Clausí, Diego, Telles y Tellechea. Árbitro: José Martínez Vilches (Valenciano).

Campo y hora: Estadio Eleuterio Valerón, 12.00 hora peninsular.

Sobre el San Fernando, que presenta un punto más que los cacereños, el técnico de Valdehornillos cree que «es un equipo peleón y que tienen entre sus filas a jugadores de calidad, algunos cedidos por Las Palmas. Llevan tres partidos perdidos y estarán con las mismas ganas de darle la vuelta y recuperar sensaciones. Nos enfrentamos dos equipos que no estamos en nuestro mejor momento».

El San Fernando no ha ganado un solo partido de cuantos ha disputado esta temporada en casa. Será, por tanto, una buena oportunidad para el Cacereño de romper la maldición que le persigue desde la campaña pasada en los campos de césped artificial.

Y a pesar de la discreta situación en la tabla del Cacereño, Julio Cobos pide tranquilidad y cree que hay tiempo para luchar por todos los objetivos: «Excepto el Talavera, que se ha desmarcado, todos estamos en un puño. Si sumamos tres puntos, prácticamente no ponemos en playoff».

Para insuflar esa tranquilidad, y también ánimos, varios aficionados del Cacereño despidieron ayer a la plantilla en el estadio Príncipe Felipe cuando puso rumbo al aeropuerto de Barajas para coger un vuelo a la isla de La Palma.