Sanchidrián: «El cariño de la afición se verá reflejado en cada uno de nosotros»

La expectación que en la ciudad de Cáceres está levantando la eliminatoria final por el ascenso a Primera Federación entre Cacereño y Recreativo de Huelva ... no le es ajena al vestuario verdiblanco. Así al menos lo entiende Rubén Sanchidrián, quien asegura que el grupo de trabajo nota el calor de unos aficionados volcados con la causa del decano del fútbol extremeño. «Los jugadores y la afición tenemos que ser uno. Vamos a transformar ese cariño en el campo y se verá reflejado en cada uno de nosotros», explica a HOY.

El extremo derecho, de 23 años y natural de Vélez-Málaga, llegó al Cacereño el pasado mes de enero para nutrir la faceta ofensiva del equipo de Julio Cobos. Procedente del Antequera, Sanchidrián dice haberse acercado a su mejor versión al abrigo del Príncipe Felipe, donde ha recuperado las buenas sensaciones sobre el terreno de juego. «Me acogieron muy bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico, la directiva y la afición. Con minutos me he ido encontrando mejor y creo que he ayudado al equipo en momentos importantes».

El jugador andaluz, que desde su llegada al club verde ha rubricado tres goles, confía en que, frente al Recreativo de Huelva, el Cacereño pueda dar el do de pecho definitivo para conseguir el ascenso a la tercera categoría del fútbol español. Un escalón que el club del Príncipe Felipe no pisa desde la campaña 2015/16 y que está fortalecido respecto a aquel entonces, al haber en la actualidad dos únicos grupos en lugar de cuatro. «Hemos visto que los dos somos equipos muy similares; rocosos y difíciles de batir. Vamos a tener que trabajar mucho para llevarnos la eliminatoria. El vestuario está muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue el domingo. Estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros para llegar en las mejores condiciones al partido de este domingo».

Sanchidrián mantiene que el equipo de Julio Cobos afrontará este partido de ida espoleado tras el triunfo de este pasado sábado en tierras valencianas. Un enfrentamiento que, a tenor de lo visto, el equipo verde se llevó con toda justicia ante un conjunto de Miguel Ángel Angulo que pecó de conservador. «Ya en el partido de ida habíamos estado bastante bien. Fue una eliminatoria complicada contra un rival muy difícil y defensivo. El equipo la trabajó bastante bien y ese gol en el 89 fue un subidón. Nos dio esa fuerza para seguir trabajando con ilusión para este domingo», explica el atacante, quien cuenta con la plena confianza de Julio Cobos.

En el aspecto social, a tenor del buen ritmo de la venta de entradas, el lleno parece estar prácticamente asegurado en el Príncipe Felipe. Será este sábado cuando el Cacereño pondrá a la venta las localidades que no hayan sido ocupadas por los abonados. Por parte visitante, con una gran respuesta social de los seguidores onubenses, ya es segura la presencia de 2.000 aficionados blanquiazules, que serán ubicados en una grada supletoria que para la ocasión se está instalando en el fondo norte del coliseo verde.

En el aspecto meramente deportivo, la buena noticia en el Cacereño la pone Iván Fernández, quien desde el miércoles se ejercita con el grupo tras sufrir el pasado sábado en Valencia un golpe en uno de sus tobillos, por lo que, previsiblemente, podrá estar a disposición de Julio Cobos si así lo estima el técnico del Cacereño.

Pablo Caballero

Por su parte, al menos públicamente, el Recreativo de Huelva mantiene la incógnita sobre el alcance de las dolencias padecidas por su máximo goleador, Pablo Caballero. El delantero argentino cayó lesionado en el partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso frente a la Gimnástica Segoviana. De confirmarse su ausencia, sería una baja sensible para el equipo de Abel Gómez, pues Caballero ha anotado 13 de los 39 goles marcados por el Recreativo de Huelva a lo largo del campeonato regular.