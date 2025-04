Samu Manchón, el 'cartucho mágico' del Cacereño

Samu Manchón (Almendralejo, 17 de febrero de 1997) es de esos jugadores diferenciales que, por su calidad, creatividad y visión de juego, siempre están en ... el punto de mira de los equipos rivales. El centrocampista ofensivo del Cacereño es, a su vez, una de las grandes esperanzas de la afición verdiblanca para la final de este próximo domingo (Nuevo Colombino; 20:00 horas) frente al Recreativo de Huelva. Una especie de 'cartucho mágico' al que se aferrará buena parte de la hinchada visitante.

Tras ser uno de los jugadores más incisivos en el partido de ida, Samu Manchón ya dejó al Recreativo de Huelva buena muestra de las diabluras que es capaz de protagonizar sobre el terreno de juego. Lo hizo, además, con polémica incluida, pues en una acción suya el Cacereño reclamó penalti sobre el futbolista extremeño. Una jugada en la que su compañero Clausí, también ante la permisividad arbitral, fue derribado al unísono unos metros más atrás y también dentro del área.

Tras formarse en la cantera del Extremadura y probar suerte en la del Betis, Samu Manchón llegó a saborear las mieles de Segunda División con el conjunto azulgrana antes de recalar en el Montijo, desde donde llegó a Cáceres a inicios de la presente temporada. Al mediocentro almendralejense no le ha bastado mucho más para meterse a la afición del Príncipe Felipe en el bolsillo.

Aunque el Cacereño no permitió a HOY este jueves conocer de primera mano las sensaciones de Samu Manchón para plasmarlas negro sobre blanco, el centrocampista sí pasó, sin embargo, esta misma semana por los micrófonos de Canal Extremadura Radio para hablar de este último partido de la temporada, en el que el Cacereño estará obligado a ganar si quiere ascender a Primera Federación. «Tenemos que hacer un gran partido y creo que entre todos lo vamos a lograr», explicó confiado en las posibilidades del conjunto verdiblanco.

Consciente de que al equipo onubense le vale un empate al final de una hipotética prórroga para ascender, Samu Manchón no deja lugar a la especulación. «Tenemos que ir a por la victoria desde el minuto uno». No obstante, espera una versión recreativista algo menos conservadora que en el partido de ida, que finalizó sin goles. «Con el empate se fueron contentos y creo que en su campo saldrán a por el partido porque si no lo hacen se pueden quedar con cara de tontos en los últimos minutos, como le pasó al Valencia Mestalla», detalla refiriéndose al encuentro de vuelta de la semifinal por el ascenso, cuando el Cacereño logró el gol de la victoria en el 89.

Pese a que algunos abonados del Cacereño se han quedado sin entradas para la gran final por el ascenso debido a la falta de entendimiento entre el club verde y el blanquiazul, Samu Manchón agradece el esfuerzo que realizarán los cerca de 800 aficionados visitantes que estarán presentes en el Nuevo Colombino. «Agradecemos la paliza que se van a dar porque al día siguiente la mayoría tendrá que trabajar. Ojalá podamos darles una alegría y que se traigan a Cáceres el ascenso para poner el broche de oro a esta gran temporada», explicó en el medio público.

De la magia pueda exhibir Samu Manchón dependerán gran parte de las opciones de ascenso del Cacereño, que buscará subir al tercer escalón nacional tras siete temporadas en el cuarto.