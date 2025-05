La salvación pasa por el Vicente Sanz

El tiempo dirá si el Don Benito logra a final de temporada una salvación que parecía prácticamente imposible hace tan solo unas semanas, pero ... lo cierto es que hoy esa permanencia pasa de manera directa por el estadio municipal Vicente Sanz. El duelo contra el Alcorcón B, otro equipo en la zona de descenso, se antoja clave para las aspiraciones de uno y otro.

El conjunto alfarero es penúltimo, cinco puntos por debajo de los rojiblancos, y llega este domingo con el objetivo de llevarse un triunfo que le haría mantener vivas sus opciones, pero sobre todo sus esperanzas de salvación. Los de Gonzalo Cuenca, que tomó las riendas del equipo hace dos jornadas tras la destitución de Capdevila, vienen de sumar tres empates consecutivos frente a Atleti B (3-3) y Gimnástica Segoviana (2-2), en zona de playoff, y contra el Estepona (1-1). «Ahora no están mal y hay que ser conscientes de que ellos tienen esa capacidad de tener balón, dominarte y hacerte daño», advierte Manolo Martínez, que espera que su equipo pueda hacer bueno el empate logrado el pasado domingo contra el Cerdanyola.

Después de nueve jornadas sin perder, aunque con solo tres triunfos, los rojiblancos acechan a Socuéllamos y Coria que marcan, respectivamente, los puestos de playout y de salvación esta semana. Los rojiblancos están empatados con el Socuéllamos a 27 puntos y el conjunto cauriense está a tiro de tres. De reojo se mirarán sus enfrentamientos de este domingo contra Diocesano y Cerdanyola. «Necesitamos la victoria que, por fin, nos puede colocar en una situación de privilegio; estamos remando, pero debemos llegar a la orilla», dice el entrenador rojiblanco.

En cuanto a la enfermería, recupera esta semana en defensa a Trinidad y Rafael, ambos con opciones de regresar al once inicial; aunque no podrá contar todavía con el lesionado Álex Herrera. «Tendremos 18 del primer equipo para la convocatoria», avanza de cara a un partido que, al margen de posibles cambios en la línea defensiva, tendría un once similar al dispuesto contra el Cerdanyola. En el lado visitante, Cuenca no podrá contar con los defensa Iker Recio y Emi Hernández por sanción.

Martínez espera un partido complicado «porque es muy parecido a lo que hemos tenido con Atleti B y Leganés B, jugadores con mucha calidad y talento sobre el campo, muchos de ellos terminarán en el fútbol profesional». Pero lo que realmente preocupa a Manolo Martínez es lo que habrá en juego en estos 90 minutos, «es un partido vital, como si fuese un playout; creemos que puede ser un partido vital para nuestras aspiraciones de cara al final de temporada».