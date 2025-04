La salvación se aleja, pero el Don Benito no pierde la fe

Dicen que la fe mueve montañas y en el Don Benito esa fe parece intacta o, más bien, recobrada. Ese dogma viene alimentado por las ... cinco jornadas sin perder que llevan los rojiblancos. Las plegarias parecen haber sido escuchadas y el equipo, ciertamente, es otro desde el comienzo de 2023. El culmen llegó este domingo en el empate contra la Gimnástica Segoviana, quizás el mejor partido desde la llegada de Manolo Martínez, aunque de poco sirvió al no encontrar el premio del gol. «Debemos tener la suficiente capacidad mental para no decaer porque haciendo estos partidos lo normal es que ganes», decía el técnico rojiblanco tras el encuentro.

Esto sería lo normal, pero no es suficiente. Las siempre frías cifras dejan helado al Don Benito que se aferra a la fe, aunque la calculadora no acompañe. Las cinco jornadas sin conocer la derrota tienen una letra pequeña, hablando siempre de números y no de sensaciones, y es que no se pierde pero tampoco se gana. Esto se traduce en que los rojiblancos han sumado siete puntos de los últimos quince posibles. Un ritmo insuficiente para salir de puestos de descenso. La nota positiva, eso sí, es que esos empates han sido ante algunos de los rivales más potentes de la categoría como Atleti B o Estepona.

Pero el entrenador del Don Benito no habrá vuelto a mirar la clasificación desde que salió de sala de prensa, «la miro prácticamente sólo el domingo por la tarde, a partir de ahí, me olvido porque tengo que centrarme en el trabajo». Y, aunque todas las comparaciones son odiosas, los números de la temporada pasada no invitan tampoco al optimismo. No obstante, el Don Benito, que el año pasado se salvó en la promoción de descenso, estaba a estas alturas con 25 puntos fuera de los puestos de quema. Hoy, con 19 puntos, la salvación directa queda a siete puntos con trece partidos por disputarse.

Difícil, pero no imposible. Así lo ve también un Manolo Martínez que se aferra a que «quedan puntos en juego, hay que pelear, tener algo más de acierto y generar alguna ocasión más para que al final acaben entrando».

Así lo ve también Adrián Revilla, uno de los recién llegados que lamenta que la buena imagen del equipo no esté acompañada por los resultados: «El equipo está mejor que nunca, el trabajo que estamos haciendo es brutal, pero no nos están saliendo los resultados como esperamos; veo al equipo que tiene alma, que tiene vida y que vamos para arriba».

El vestuario se ha conjurado y el hechizo parece haber llegado a una afición que, en su mayoría, vuelve a tener fe, aunque la distancia de siete puntos parece una larga y tortuosa travesía. Pero en eso consiste la fe, en creer incluso cuando la realidad invita a lo contrario.