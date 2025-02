La salida de Lolo Pla deja sitio para la llegada Adri Crespo en el Cacereño

R. H. Badajoz Martes, 16 de enero 2024, 10:03 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Lunes de mucho ajetreo en las oficinas del Príncipe Felipe. A última hora de la noche el Cacereño anunciaba la salida de Lolo Pla y seguidamente el fichaje de Adri Crespo. El club comunicaba que el delantero emeritense dejaba la disciplina verdiblanca por decisión propia sin entrar en más detalles y minutos después hacía oficial la incorporación del central Adri Crespo. Lolo Pla pidió salir del Príncipe Felipe para vincularse al Talaera, cuyo fichaje aún no se ha hecho oficial.

Lolo Pla (Mérida, 1993) deja el Cacereño tras disputar 16 partidos, 10 como titular y anotar 4 goles.

El último refuerzo del Cacereño llega procedente del Alzira donde en esta primera parte del campeonato ha disputado once partidos. Adri Crespo (Ochavillo del Río, Córdoba, 25 de marzo de 1993) se pone a las órdenes de Julio Cobos para apuntalar la zaga. Se trata de un central que también puede desenvolverse de lateral. La pasada campaña empezó en el Recreativo de Huelva donde no disfrutó de muchas oportunidades en la primera vuelta y en el mercado invernal se marchó al Xerez para jugar un total de doce partidos, siendo titular en once. Además, el defensa cordobés cuenta con una amplia trayectoria en la categoría tras su paso por clubes históricos como el Écija, Leoia, Salamanca CF, Zamora o el Numancia. Se formó en las categorías inferiores del Séneca y desde su juvenil pasó al Pozoblanco de Tercera. La siguiente temporada se incorporó al Cádiz B y un año después se vinculó al Écija donde estuvo en dos etapas en la 2014-15 y de 2016 a 2018 con una estancia en el Torredonjimeno entre medias y regresar al club sevillano en la 2016-17 para conseguir el ascenso a Segunda B en la que jugaría 35 partidos, todos en el once incial. A partir de ahí ha ido cambiado de equipo cada curso pasando en la 2018-19 al Leoia, el siguiente al Salamanca CF, después al Zamora, Numancia, la pasada en el Recreativo y Xerez y empezar esta actual campaña en el Alzira.