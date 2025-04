Álex Lazaro: «Ya sabemos cómo son los equipos de Julio Cobos»

El Villanovense logró este verano algo que siempre suele ser una tarea complicada: retener a su cerrojo bajo palos. Ángel de la Calzada, Pedro ... López, Isma Gil, Leandro Montagud... Son los últimos miembros de una extensa nómina de los últimos inquilinos de la portería villanovense. Porteros que, tras cuajar una buena temporada en Villanueva, hicieron las maletas aprovechando sus buenos números en una portería que parece haberse convertido en gran escaparate.

Así lo fue también para Álex Lázaro que el pasado curso terminó entre los diez porteros menos goleados en toda la Segunda RFEF. Jugó todo, a excepción de un partido, a las órdenes tanto de Manolo Cano como de José González 'Gus' con un coeficiente final de 0,73. Números objetivos para abrirse otras puertas, contando seguramente con muchas llaves este verano, pero el guardameta gaditano tenía que poner otros factores más subjetivos en la balanza. «Creo que no he tenido nunca ni un día ni una semana triste desde que llegué al Villanovense; he sido muy feliz aquí desde el primer momento», cuenta Álex Lázaro, que fue titular (y protagonista accidental) en el inicio liguero contra el Talavera el pasado domingo.

Empezaba la temporada como terminó la anterior, sin lograr, eso sí, una portería a cero que sí brindó a su equipo en hasta 17 ocasiones el pasado curso. «Te vuelves triste por los tres puntos, pero las sensaciones fueron buenas a pesar de la derrota y de todo lo que pasó», expresa tras esa derrota con la que inauguraban la temporada. Sin embargo, es positivo, lo era ya en el viaje de vuelta el pasado domingo, «con una sensación de saber que podemos hacer las cosas un poco mejor».

Con esa motivación han afrontado la semana de preparación para otro duelo de la misma exigencia, esta vez, contra el Cacereño. Especial, como siempre, por ser un derbi extremeño, pero sobre todo porque los serones se estrenan en su estadio. «Va a ser un buen partido y tenemos muchas ganas de volver a jugar en nuestra casa», reconoce Lázaro que, con casi total seguridad, repetirá como titular.

«Ya sabemos cómo son los equipos de Julio Cobos, lo bien preparado que lo tiene todo siempre y será difícil», advierte sobre un Cacereño que arrancó el curso con una victoria por 2-0 contra el Navalcarnero. Toda una declaración de intenciones del rival de esta semana para los serones que buscarán además su particular 'vendetta' tras el derbi de la pasada temporada en el Municipal Villanovense que el conjunto local se llevó también por 2-0 tras un intenso duelo.

«Debemos corregir los errores de Talavera», concluye Álex Lázaro para este partido en el que se espera además una buena entrada, sobre todo tras el acuerdo alcanzado por ambos clubes para fijar el precio de las entradas en 10 euros, con descuentos para menores de 12 años.