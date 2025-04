Rubén devuelve al Cacereño a la zona de playoff de ascenso

El Cacereño asaltó de nuevo los puestos de playoff tras imponerse por 0-1 al Leganés B en un partido en que el cuadro verdiblanco ... fue de menos a más. Un solitario gol de Rubén, en el minuto 54, fue suficiente para adjudicarse tres puntos fundamentales que meten de nuevo al equipo en la lucha por el ascenso a Primera RFEF. El conjunto dirigido por Julio Cobos, que no conocía la victoria a domicilio desde finales de 2022, jugó con un hombre más la última media hora de partido, por la expulsión de Llamas en las filas del filial pepinero.

El primer tiempo no fue bueno para el Cacereño, que apenas consiguió hacer daño al Leganés B cuando tenía la posesión del balón, y tampoco se acercó a la portería rival lo suficiente como para amedrentar a su adversario. Los pupilos de Julio Cobos no se adaptaron a ese fútbol directo y físico que proponía el conjunto madrileño y se mostraron totalmente inoperantes en fase ofensiva durante todo el primer acto. La única ocasión clara para el Cacereño en los primeros 45 minutos la firmó David Grande, que conectó un potente disparo desde la frontal del área que obligó a Alvin a intervenir por primera vez en el partido. A partir de entonces, el Cacereño comenzó su particular travesía por el desierto en la que no pudo igualar en ningún momento los duelos aéreos ni tampoco contener las acometidas de Dorian y Molina por los costados.

Leganés B Alvin; Zekri (Salido, min. 66), David Alba, Lalo (Víctor, min. 82), Armenteros; Arauz (Álvaro José, min. 76), Llamas, Álex Gil (Romaric, min. 76), Molina (Sergio Navarro, min. 46); Rentero; y Dorian. 0 - 1 Cacereño Alfonso; Aguado, Josín, Relu, Gomis; Garci (Iván Fernández, min. 73), Telles (Pedro, min. 90), Clausí, Rubén; David Grande (Solano, min. 73) y Manchón (Bermu, min. 46). Gol: 0-1: Rubén, min. 54.

Árbitro: Figueiredo Comesaña (Comité gallego): Expulsó, por doble amonestación, al jugador del Leganés B, Llamas, en el minuto 57. Mostró amarilla a Arauz, Álex Gil y Salido, por parte del equipo local; y a Manchón, Relu e Iván Fernández, por parte del equipo visitante.

Incidencias: Instalación Deportiva Butarque. 250 espectadores.

Impreciso a la hora de elaborar juego en el centro del campo, al Cacereño solo le quedó enviar balones en largo a sus delanteros para intentar algo distinto. Pero tampoco funcionó. El Leganés B tuvo la capacidad de anular a David Grande y Manchón en ataque, y ahogar con una presión intensa la salida de balón cuando Josín o Relu intentaban salir con el esférico jugado desde atrás. El filial pepinero estuvo cerca de irse al descanso con un 1-0, pero Molina falló dos grandes ocasiones ante un Alfonso que fue el mejor de su equipo en el primer tiempo.

Cambió todo por completo con la llegada del segundo acto. Después de una primera mitad gris del equipo de Julio Cobos, el Cacereño reaccionó desde el primer minuto de la segunda fracción y demostró por qué merece estar en puestos de playoff. Tras varias llegadas tímidas en los primeros compases, Rubén adelantó de cabeza al conjunto visitante tras un gran servicio de Garci desde la banda derecha. El extremo voló más que la zaga pepinera para conectar un potente disparo que se coló por la escuadra derecha de la portería, imparable para el cancerbero del Leganés B.

El gol dañó psicológicamente al cuadro madrileño, que en menos de diez minutos pasó de dominar el partido a ir por detrás en el marcador. La herida se agravó con la expulsión por doble amarilla de Llamas, que dejó a su equipo con un efectivo menos sobre el césped en el minuto 57 por reiteradas protestas al colegiado.

A partir de entonces, el partido fue un monólogo total del Cacereño, que estuvo a punto de ampliar su ventaja en varias ocasiones, una de ellas, la más peligrosa, con un disparo de Rubén que se marchó ligeramente desviado. También tuvo su oportunidad el Leganés B para igualar el partido a última hora, en un balón largo que aprovechó Dorian para colarse en el área y que salvó en última instancia Josín para guardar tres puntos importantísimos que colocan al equipo de Julio Cobos en la quinta posición.