San Roque y Don Benito quieren romper su igualdad

Si uno mira los siempre fríos números de la clasificación, puede pensar que San Roque de Lepe y Don Benito son equipos muy parejos. Ambos empatados a 29 puntos y los dos con el mismo número de victorias (6), empates (7) y derrotas (6). Una igualdad que les lleva a tener hoy la misma necesidad de sumar para alejarse del descenso.

Sin embargo, más allá de esa igualdad numérica, las sensaciones no son las mismas. El cuadro rojiblanco aún no conoce la derrota desde la marcha de Juan Carlos Gómez y ya bajo la batuta de Roberto Aguirre la racha es de cuatro jornadas sin perder, con tres triunfos y un empate. En el lado contrario, el conjunto onubense viene de sumar un importante triunfo por 4-2 ante el Xerez Deportivo para poner fin a una racha negativa de cuatro jornadas sin ganar, con dos empates y dos derrotas.

«Es otro partido marcado por la igualdad, no solo en la clasificación; en todos los partidos la igualdad será el factor común», argumentaba en la previa el técnico rojiblanco.

El empate de la pasada semana frente al Antequera hace que los de Roberto Aguirre tengan que volver a equilibrar la balanza en Lepe para resarcirse de esos dos puntos perdidos ya en el tramo final del partido.

Para Aguirre, una de las claves es que su equipo siga creciendo en lo colectivo: «Para nosotros lo fundamental es seguir mejorando como equipo, creo que estamos en buena línea y el equipo está siempre con opciones en todos los partidos; mantenernos con esa fiabilidad compitiendo para nosotros es una garantía».

Otro pilar importante para traerse los tres puntos será tener el dominio de la pelota, al menos, eso quiere el técnico asturiano. «Todo lo que sea tener un punto de autoridad en el partido, que podamos mandar nosotros, al final, te ves con más opciones», asevera.

En el capítulo de bajas, no podrá contar con Dani Martínez, que se marchó dolorido el pasado domingo y que además vio la quinta amarilla estando en el banquillo. Sí que están ya disponibles David Agudo y Essomba, que apuntan al once titular, y finalmente tanto Santana como Logan han entrado en una convocatoria de la que se cae Guijarro. En la enfermería siguen Manu Miquel, que suma su séptima jornada lesionado, y Lolo Pavón, que no juega desde la derrota en Montijo.