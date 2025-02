El Romano espera algarabía

R. P. Y E. DOMEQUE MÉRIDA Y DON BENITO. Domingo, 6 de marzo 2022, 10:08 Comenta Compartir

El Don Benito, cuando quiere y se pone, es uno de los equipos que mejor atacan del grupo. Por eso es el más goleador tras los dos primeros clasificados. Y el Mérida, desde que llegó Juanma Barrero, es un equipo que suma mucho y que compite mejor, por eso ha remontado tantos puntos en tras pocas jornadas. Así que no se extrañen si se comen un empalagoso 0-0.

Lo normal sería otra cosa, porque al Don Benito le gusta ir y porque al Mérida no le vale otra cosa que la victoria para no frenar en su pelea por el playoff. Por eso se espera uno de los mejores ambientes del curso: por el despertar de la afición romana y, también, por los 300 rojiblancos que se desplazarán desde Don Benito. Cuatro empates y una victoria emeritense son las referencias desde que ambos coinciden en Segunda B.

«A pesar de no estar consiguiendo a veces resultados, el Don Benito es un equipo muy competitivo. Desde la llegada de Roberto Aguirre, todos sus resultados se mueven en pinzas muy cortas», valora Juanma Barrero, que no se le olvida la última salida del equipo calabazón al Príncipe Felipe. «Allí, el mejor fue Bernabé, el portero del Cacereño». Así que espera un partido largo, «de esos que hay que trabajarlo, de tener paciencia y no volvernos locos. Es más, es un equipo que, aunque le vayas ganando y le estés creando ocasiones, no está muerto nunca».

«Nosotros nos encontraremos con un rival en un buen momento», resalta Roberto Aguirre desde el otro banquillo. «Es un equipo sólido, muy estable compitiendo, que afronta con entereza todas las facetas del juego y luego, aparte del comportamiento colectivo, tiene buenos jugadores, influyentes en los partidos, que pueden hacer mucho daño». De hecho, lo que más teme el técnico rojiblanco es que su equipo sea frágil un segundo del partido y lo acabe pagando ahí. «Tienen la capacidad de aprovecharse de cualquier error del rival. No pueden tener ni espacios ni tiempos para maniobrar».

Viajará Aguirre sin los sancionados David Agudo, Carlos López e Isa, por lo que Turmo se queda como el único delantero puro en la convocatoria. Además, sin Carlos López, Gonzalo volverá a la medular y Lolo Pavón al centro de la defensa. En el Mérida, aún sin Gaspar, Cubo suplirá la baja de Nacho González en el eje de la zaga. Solo queda por despejar qué decidirá Juanma Barrero en la medular y en la delantera: cuál de los tres mediocentros y cuál de los tres delanteros arrancarán desde el banquillo.

Con Artiles como imprescindible, si el cuerpo técnico decide jugar con dos bandas y dos delanteros, tendrá que elegir entre Goma y Mario Robles. A no ser que junte a los dos y apueste por Artiles y Diego López escorados. Pero se quedaría sin repuestos en la medular para la segunda mitad. Y arriba, Juanma está repartiendo los minutos, las titularidades y las suplencias entre los tres, Lolo, Higor y Aitor, porque ninguno de ellos se encuentra en un momento dulce.

«No están haciendo goles, pero el equipo está sumando más que nunca», los excusa el técnico emeritense. «Aportan trabajo, soluciones para atacar, descargas y la gente se está aprovechando de ese trabajo. Pero quiero que recuperen el olfato y la confianza. Cuando los recuperemos, seremos todavía más completos». La semana se ha centrado en ellos: en finalizar más jugadas y aprovechar el talento del equipo en fase ofensiva.

