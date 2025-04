'Romamitos' por Pokémon

r. p. mérida Viernes, 4 de febrero 2022, 14:53 Comenta Compartir

La idea se gestó en mitad de un fraude: Julián Hernández, director de una agencia bancaria, debería ayudar con los deberes a su sobrino de 8 años en los ratos que se videollaman casi cada tarde. «Pero al final pasamos todo el rato hablando de los Pokémon. Y como a mí eso no me interesa mucho, intento hablarle del Mérida. Mi hermana y mi cuñado viven con él en Asturias y no son futboleros. Y yo siento la presión, como referente suyo que soy, de llenar ese vacío. Así que dibujé unos cromos de leyendas del Mérida para atraer más su atención».

En la vida digital, Julián Hernández es @kilianpatinete, más conocido por su trayectoria literaria en la Peña Caballo Loco, por sus carteles alternativos en Twitter para promocionar los partidos del Mérida y por su cierre costumbrista del podcast Mundo Romano. Utilizó a Milojevic, Kiriakov, Torken y Pepe Plá para dibujar los primeros cromos con los que enseñar la historia del Mérida a su sobrino. Y fue justo ahí cuando decidió convertir un pasatiempo en un proyecto.

«Cuando hice esos cuatro, sentí que les faltaba algo», pensó hace dos fines de semana. «A esos dibujos había que añadirle una historia. Y nadie cuenta mejores historias del Mérida que Fernando. Luego pensé que, con datos, quedarían aún mucho mejor. Y nadie maneja mejor los datos del Mérida que Javi. Tardaron un minuto en decirme que sí», explica Julián.

Fernando es Fernando Gallego, el periodista de Canal Extremadura Radio. «Julián es el tipo más ingenioso que hay en el entorno Mérida. Y encima tiene talento. A mí me gusta echar ratos con este tipo de gente. Él me pasa un nombre y yo le escribo un texto por wasap con mis recuerdos más subjetivos del futbolista». Y Javi es Javi Lairado, la base de datos más importante del club. «Me atrajo la idea de tener la opción de homenajear a personas que se han convertido en mitos de mi club no solo por goles importantes o paradas espectaculares sino también por formas de ser o por anécdotas concretas. El fútbol es mucho más que un gol. Es mucho más que el domingo de partido».

Y como la primera remesa de cromos fue digna de ser compartida, Julián decidió crear una cuenta de Twitter bajo el nombre de 'Romamitos' y darle salida desde ahí para que el resto de los aficionados también participaran del homenaje y el recuerdo. Los primeros han sido Cañizares, Javi Chino, Dingo, Pepe Botella y Toribio. Y la acogida y la repercusión en redes entre la hinchada emeritense han sido notables. «Me gusta que estén gustando. Es una buena forma de honrar a quienes me han hecho tan feliz y de divulgar sus hazañas… pero sobre todo de no pasarme una hora al día hablando de los Pokémon».

Julián no tarda mucho en dibujar los diseños: «Me descargo una foto en el móvil e intento dibujarla en el iPad de la forma más fiel posible. El estilo es el mismo que cuando dibujaba con 5 años, no he evolucionado. Además, cuanto más lo intento elaborar, peor me quedan o menos me gustan. Se nota que tardo muy poco en hacerlo», se autoparodia. «Estos cromos no eran necesarios, pero el fútbol está perdiendo la memoria», continúa Javi Lairado. «Se ha impuesto el cortoplacismo, solo importa ganar. Queda poco del sentimiento de pertenencia que te hace apreciar a un protagonista más allá de sus aciertos y errores, simplemente admirarlo por llevar el escudo de tu equipo. Todo esto solo es una forma más de hacer Mérida, de crear contenido sobre tu equipo».

El Mérida, que también se ha involucrado en la difusión de la idea, espera darles vida a los cromos repartiéndolo por las diferentes estancias del Romano, para decorar y animar las paredes del estadio. «Y para que a nuestra gente no se les olvide nuestra historia y todos los que la han hecho posible», subraya el responsable de comunicación, Lolo López.

La idea es llegar hasta 150 'cromomitos'. Se eligen solos. «Son los que a mí me gustaría que me hablasen. Durante la pandemia, en el podcast de Mundo Romano de Javi, una colaboradora suya dio su once histórico del Mérida y aquello me impactó mucho. Hay toda una generación de jóvenes aficionados que no saben lo que ocurría en el Municipal cuando Quero o Javi Crema salían a calentar por la banda. O cuando Juanito sentaba a un defensa para sacar a otro delantero cuando íbamos ganando. O de cómo un puñado de yugoslavos cambiaron la historia del club. Más los de antes, de quienes me contaban cuando yo era pequeño y que nunca vi jugar. Y también más los de ahora, que a veces los tenemos tan presentes que apenas valoramos todo lo que han hecho».

«Los elegimos fácil», tercia Javi Lairado. «Buscamos nombres que sobrevivan por encima de una acción concreta. Que su nombre ya evoque en la gente algún recuerdo especial. Afortunadamente, son muchos años de seguimiento y hay mil nombres que escoger. Los hay desde varios que han marcado época a alguno que apenas llegó a debutar, pero el aficionado siempre recuerda». Aunque no solo salen o saldrán futbolistas. «Habrá muchas sorpresas: un club se construye desde el césped al cemento y tenemos la suerte de tener muchos mitos que han ayudado a construir esto tan bonito que es el Mérida».

Uno de ellos ya ha sido publicado: se trata de Dingo, el pastor alemán protagonista de cuando se cayó por primera vez la valla del fondo sur del entonces Municipal. Ese cromo, desde ya, es más valioso para Joaquín que el Pikachu promo Holo Illustrator de 1998.

