Rodrigo Gattas también causa baja en el Montijo

Rodrigo Gattas (Las Condes, Chile, 1991) será el cuarto futbolista que abandone el Montijo en este mercado invernal. Ya se había marchado (cedido) el lateral Gideon al extranjero, el club había dado la baja por motivos disciplinarios al guardameta Fedotov y los próximos en salir serán el central Gianoli y el delantero Gattas.

El delantero chileno, con 16 partidos jugados (nueve como titular) y un gol en esta primera vuelta, se despidió el domingo en sus redes sociales: «Me siento orgulloso de haber formado parte de este equipo, siempre el equipo antes que todo. Hoy me toca decir adiós a una institución que me abrió las puertas de España y me hizo sentir siempre en casa».

El equipo de Marrero, que regresó ayer al trabajo tras una semana de descanso, tendrá que acudir al mercado para sustituir tanto a Gattas como a Fedotov. El meta más cercano es Sergio Tienza, suplente en el Villanovense y con pasado reciente en el Emilio Macarro.