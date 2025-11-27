Rober Correa: «El Extremadura es un equipo ganador»

Raúl peña Almendralejo Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Rober Correa ha sido el último en llegar a la plantilla del Extremadura, pero ya es uno más. El defensa pacense se ha saltado cualquier tiempo de adaptación al equipo tras su fichaje, porque lleva más de dos meses entrenando junto a los que ahora son sus nuevos compañeros de manera oficial. Correa ya tiene más que asimilados los conceptos del equipo y es por eso que este mismo domingo podría debutar con la camiseta azulgrana.

El defensa fue presentado este jueves y reiteró que va a aportar competitividad al grupo con las ganas de que el club siga creciendo. El zaguero está para competir y ahora lo hará en la región después de muchas temporadas lejos de su tierra.

«Me quedo en el Extremadura para seguir compitiendo al máximo nivel. No entendería el fútbol sin competir al máximo, tanto en los entrenamientos como en cada partido. Es un club que está en crecimiento y que va en buena dirección. Por eso lo he elegido», resaltó Correa durante su presentación.

Además, para el pacense el Extremadura es un equipo que quiere más cada temporada y que busca un nuevo ascenso, y eso va en consonancia con la forma de entender el fútbol que él tiene. «A todo futbolista le encanta estar en un equipo ganador y el Extremadura es un equipo ganador», destacó.

El Extremadura también crece fuera de los terrenos de juego y es que el propio Rober Correa confirmó que se ha encontrado un club muy profesionalizado pese a que es la cuarta categoría: «Considero que es un club superprofesional. No olvidemos que es un club de Segunda RFEF y las instalaciones que tenemos, con el campo de entrenamiento como está, con el Francisco de la Hera y las condiciones que tenemos son inmejorables».

Correa admitió en la presentación que la forma de competir de la plantilla también le ha facilitado la decisión de quedarse en el Extremadura. El defensa ve un grupo con hambre y eso ha hecho más fácil que estuviese involucrado en el día a día pese a no tener ficha. «Vengo a ayudar y a echarle una mano a los compañeros. Desde el primer día que he venido e intentado estar lo más comprometido posible viniendo a los partidos y no faltando a ningún entrenamiento y los he visto competir. Compiten como si fuesen animales y estoy en el momento en el que quiero echar una mano donde haga falta», señaló Correa.

Agradecimiento a Pardo

El nuevo jugador del Extremadura también tuvo palabras de agradecimiento para Pardo. El ya nuevo miembro del cuerpo técnico azulgrana le ha dejado su ficha libre para que Correa pudiese competir ya y el nuevo fichaje quiso agradecerle públicamente el gesto que ha tenido con él. «Dar las gracias también a Pardo porque ha puesto todas las facilidades del mundo al club. Ahí se ve lo implicados que están todos los jugadores y el cuerpo técnico, que si creen que pueden ayudar al club de alguna manera pues lo hacen», sentenció.

Por su parte, el director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera, agradeció al futbolista su implicación durante este tiempo en los entrenamientos y le dio la bienvenida al club. «Estamos muy contentos de tenerlo, le damos la bienvenida y ya tenemos un nuevo guerrero del Extremadura», destacó.