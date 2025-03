La RFEF obliga al Cacereño a retrasar el derbi frente al Diocesano

En una semana ya de por sí leonina, el Diocesano tendrá algo más de tiempo para el descanso. La entidad colegial, que en un principio ... tendría que haber afrontado el derbi local contra el Cacereño este sábado a las 17.30 horas en el estadio Príncipe Felipe tras jugar este mismo miércoles en Barcelona ante el Cerdanyola, ha ganado la batalla al decano del fútbol extremeño en los despachos. Así las cosas, el Juez Único de Competiciones no Profesionales obliga al Cacereño a retrasar el envite al domingo día 16 de octubre.

Según se defiende en la resolución, tal y como viene contemplado en las normas reguladoras y las bases de competición, los clubes de Segunda RFEF deberán disputar sus partidos los domingos. Solo en el caso de que se comunique con al menos quince días de antelación, los encuentros pueden ser adelantados al sábado en horario entre las 16:00 y las 21:00 horas. Un plazo que, en este caso, ha incumplido el Cacereño, pues la entidad verdiblanca comunicó el cambio de fecha el día 3 de octubre a las 16:51 horas.

Así las cosas, el Cacereño tendrá de plazo hasta el jueves a las 14:00 horas para fijar el horario de una cita que tendrá que disputarse el domingo y que por defecto queda definida para las 17:30.

Malestar por la decisión

Teniendo en cuenta que el Cacereño suele disputar sus partidos los domingos a las 12:00 horas, el adelantamiento del derbi local a la jornada sabatina no había estado exento de polémica en la capital provincial durante los últimos días, pues no son pocos los aficionados no solo del Diocesano, sino también del propio club verdiblanco, que habían mostrado su malestar por la decisión unilateral adoptada por la entidad de la carretera de Salamanca.

De esta forma, un error formal del Cacereño en la comunicación permitirá al Diocesano tener algo más de tiempo para el descanso en una semana en la que habrá recorrido unos 1.800 kilómetros, pues los colegiales tienen que jugar este miércoles el encuentro aplazado correspondiente a la primera jornada en la localidad barcelonesa de Sardañola del Vallès.

En el encuentro de este domingo, con horario aún sin confirmar, el Cacereño defenderá la segunda plaza.