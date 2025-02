El reto de ganar un derbi

R. P. Mérida Viernes, 4 de marzo 2022, 21:08 Comenta Compartir

Desde que regresó a Segunda B en verano de 2018, el Mérida ha disputado ya un total de diecisiete derbis regionales en tres temporadas… y sólo ha ganado dos de ellos: el 1-2 al Don Benito en el Vicente Sanz en la 18-19 y el 1-0 al Badajoz en el Romano el curso pasado. Desde aquel 13 de diciembre de 2020 ante el conjunto pacense, no ha conseguido ganar ninguno más de los diez que ha disputado.

“Para nosotros supone un reto”, responde Juanma Barrero cuando le preguntan si tiene una explicación para la estadística. “Es un obstáculo que no hemos sido capaces de superar en otras ocasiones y que supone un aliciente más para este domingo”. Aunque el dato rebota más en los medios, también ha llegado esta semana al vestuario emeritense. “No es la comidilla de todos los días, porque durante la semana estamos centrados en el trabajo, pero ha llegado y es algo que está ahí abajo. Y el equipo se quiere sacar eso ya”, desveló el técnico del Mérida en la previa del derbi regional de mañana ante el Don Benito (17.00 horas, Romano).

De los últimos diecisiete derbis regionales, el Mérida ha ganado dos, ha empatado ocho y ha perdido siete. Y necesita volver a llevarse uno, no por romper la estadística, sino sobre todo para hacer bueno el punto de Coria y no frenar en su pelea por el playoff. Tendrá que hacerlo sin el lesionado Gaspar y el sancionado Nacho González. “Lo tengo más o menos claro, pero no voy a dar pistas”, se mostró conciso Juanma Barrero. Salvo sorpresa, será Emilio Cubo el acompañante de Bonaque en el eje de la zaga. Porque Ebuka aún no ha jugado un solo minuto desde que llegó Juanma y a Mario Robles no lo va a mover del mediocentro.

“No voy a mover muchas piezas de sitio cuando hay gente que está rindiendo bien. No veo la necesidad de sacar a un jugador de su posición teniendo recambios. Tenemos una pareja de centrales que está funcionando bien y esta jornada nos faltará una pieza. Cambiarán las características de Nacho por las de otro compañero, pero el funcionamiento va a ser bueno”, asegura el técnico romano, que mantendrá la duda hasta última hora de Pedro Lagoa, con molestias en un abductor.