Un resquicio de luz en la penumbra para Villanovense y Badajoz

E. Domeque y Manuel Gª Garrido Villanueva de la Serena y Badajoz Sábado, 4 de noviembre 2023, 18:15 Comenta Compartir

Es el primer derbi para el Badajoz y el cuarto para el Villanovense (saldados con dos empates ante Llerenense y Cacereño y un triunfo frente ... al Montijo) en un inicio de temporada que no está siendo precisamente prolífico y plácido para ninguno. Los dos contendientes ocupan plaza de descenso, separados por un punto a favor de los serones, y con tan solo dos victorias en su haber en nueve jornadas. Son dos bloques que no estaban diseñados para frecuentar los bajos fondos de la tabla. Aún más flagrante es el caso de los pacenses, recién descendidos y con la encomienda casi imperativa de regresar a la categoría de bronce. Partiendo de ese contexto poco halagüeño, lo cierto es que los dos contendientes afrontan el choque de este domingo (17.00 horas) en el Municipal villanovense en el mejor momento del curso. Al menos en cuanto a sensaciones y al tan decisivo componente anímico. Los locales por su triunfo de la pasada jornada a domicilio frente al Navalcarnero, así como por la gesta en la Copa del Rey este jueves dejando en la cuneta a un equipo de superior categoría, volteando un marcador adverso. «Eso afecta de manera positiva, cuando eres capaz de eliminar a un equipo como el Ibiza te refuerzas en lo que estás haciendo. Nos van a exigir a nuestra mejor versión para sacar el partido adelante», comentaba en su comparecencia de este viernes el entrenador del Badajoz, Iñaki Alonso. Aunque también existe una contrapartida, el desgaste: «Debemos tener cuidado a la hora de hacer el once y los cambios; es un partido de sensatez y de poner el mejor equipo que llega una vez valorados todos los esfuerzos que hemos hecho durante toda la semana», valoraba el técnico serón, José González 'Gus'.

Por parte blanquinegra, por fin pudieron regalar una alegría a su afición con una remontada de quilates ante el líder, un Talavera que no conocía la derrota hasta la fecha. «Siempre que se gana la semana es más fácil y fluye mejor, pero he tratado de que estemos alerta, porque seguimos donde estamos, necesitando ganar y ganar», analiza el entrenador visitante. Gus resaltó las virtudes tácticas de un rival que ha adquirido empaque con el relevo en el banquillo y que cuenta con «futbolistas muy creativos, con mucha velocidad y un centro del campo muy experimentado». Con la confluencia de todas esas variantes está convencido de que «va a venir aquí el mejor Badajoz de toda la temporada». Ambas escuadras tratarán de transformar ese cierto estado de optimismo en un punto de inflexión ganando y asomando la cabeza del pozo de Segunda RFEF en el que se hayan inmersos. En cualquier caso, en este tipo de encuentros suele resetearse todo el bagaje y la trayectoria previa carece de valor en el césped, «los derbis no entienden de tabla ni de nada, es llegar a ese partido, competir bien y los detalles suelen ser los que marcan las diferencias», analizaba el técnico vasco. Respecto a la presencia de más de medio millar de seguidores del conjunto pacense en las gradas, Iñaki Alonso focalizó en lo que debe significar para los futbolistas contar con ese apoyo, «mucha ilusión y responsabilidad, tienen que ser conscientes de que va a haber mucha gente que se va a desplazar y pagar una entrada haciendo un esfuerzo por estar con su equipo. Tenemos que dejarnos todo, no hay excusas, luego ganaremos o pederemos, pero que la actitud sea para que la afición diga que merece la pena». Villanovense: Álex Lázaro; Samu Hurtado, Ángel, Javi Sánchez, Benji, Pajuelo, Mario González, Isra Cano, Bermu, Alberto Fuentes y Sillero. - Badajoz: Miguel Narváez, Fran Grima, Borja López, Carlos Cordero, Dani Cordero o Chacartegui, Toni Jou o Petcoff, Miguel Núñez, Jurgi, Castri, Samu Manchón y Carlos Cinta. Árbitro: González Cayón (comité andaluz).

Estadio y hora: Municipal villanovense, 17.00. Sobre el escenario del duelo, se deshizo en elogios, «es precioso, la gente aprieta muchísimo. Son muy competitivos y eso nos exige estar al mejor nivel, medias tintas no valen, sin nuestro 120% tendremos problemas». Un factor que su homólogo considera fundamental: «Nosotros mejor que nadie sabemos lo bueno y lo menos bueno que tenemos aquí en Villanueva. Cuando la afición está con el equipo, nos da un plus. Parte de mérito del otro día de aguantar 30 minutos ante el Ibiza lo tiene la afición porque yo veía que cada acción que hacíamos empujaba. Me siento orgulloso de la afición que tenemos». Se espera un lleno casi absoluto en el feudo serón, lo cual supone la guinda para en menú con todos los ingredientes de una gran cita. «Creo que nos vamos a encontrar un ambiente muy bonito, viajan muchos aficionados del Badajoz. Va a ser un derbi muy bonito; a ver si somos capaces de regalar una victoria a los nuestros y de rematar una semana inolvidable para el club», comentaba el preparador de los locales. En cuanto a las bajas, el técnico vizcaíno no suele ser muy explícito y las dudas residen en el estado de Petcoff y Moisés García, principales ausencias ante el Talavera, aunque los dos están en la lista antes de los descartes dominicales, y en si Chacartegui retorna a la titularidad en detrimento del canterano Dani Cordero. En el Villanovense, la principal duda es la inclusión de David Agudo, «le está costando incorporarse al grupo y veremos las sensaciones que él va teniendo y ver si al menos lo podemos sentar en el banquillo», explicaba Gus.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión