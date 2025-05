Respiro en el Don Benito, varapalo en el Villanovense

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA / DON BENITO. Martes, 1 de marzo 2022, 08:28 Comenta Compartir

La historia se repite para Don Benito y Villanovense después del derbi. Ya ocurrió en la primera vuelta con la victoria rojiblanca que sirvió para estrenar un casillero que seguía a cero en seis jornadas; ahora es el reencuentro con el triunfo para los de Roberto Aguirre que sumaban cuatro partidos sin ganar. En el lado serón, fue entonces un tropiezo serio, el cuarto consecutivo, pero justo después remontó el vuelo. Sin embargo, a partir de ahora a los de Juanma Pavón no les importaría repetir la historia para volver a puestos nobles; mientras el Don Benito no querrá repetir lo ocurrido en jornadas posteriores al derbi de la primera vuelta si quiere alejarse del descenso.

«Nosotros teníamos la presión de ganar porque necesitábamos los puntos», reconocía Roberto Aguirre sobre este partido, «ganes, pierdas o empates, lo importante es mantener la estabilidad porque al final no haces más que generar desequilibrio». Palabras aplicables a cualquier encuentro para los rojiblancos, aunque en este caso centradas en el derbi que por segunda vez se llevó el Don Benito con un penalti ya en el tiempo añadido.

Una pena máxima que llevó al Villanovense a salir de vacío del municipal Vicente Sanz, aunque el resultado pudo ser otro si Óscar Muñoz hubiese materializado el contragolpe previo a la acción de Ángel de la Calzada sobre Turmo que provocó el penalti. Además, el meta serón estuvo muy cerca de atajar el disparo de Carlos López que también habría evitado una derrota para la que los villanovense no estaban preparados. «Teníamos mucha fe y muchas ganas, pero no ha podido ser. Sin analizar el partido, lo que he ido palpando es que nos podíamos llevar los tres puntos», afirmaba Juanma Pavón, «el resultado justo hubiese sido un empate, pero en el fútbol la justicia no existe, lo que vale es cómo queda y hay que aceptarlo».

Pese a salir derrotados del derbi, igual que en la primera vuelta, el técnico onubense valoró el buen hacer de su equipo, pero lamentó que otra vez contra el Don Benito el equipo estuviera «atenazado y con miedo de perder el partido».

La alegría, eso sí, es amarga y fugaz para el Don Benito que, a pesar del triunfo, sigue sin lograr un verdadero colchón de puntos respecto al descenso: Empatado con el Xerez deportivo y a solo un punto del Antequera, que marca una posible eliminatoria por la permanencia; también a cuatro de un Mensajero que marca el descenso. Las próximas citas para tratar de alejarse de la quema serán Mérida, Las Palmas Atlético y Panadería Pulido.

Mientras, el Villanovense puede mirar la clasificación para intentar que la amarga derrota no lo sea tanto. Dos puntos separan a los serones de un playoff en el que han pasado varias semanas y al que pueden regresar si el reencuentro con la victoria llega frente a los canarios Tamaraceite, San Fernando y Mensajero.