El renovado Cacereño sale en busca de crédito

Una vez finalizadas las pruebas veraniegas, el Cacereño comienza a jugarse las lentejas. La escuadra de Julio Cobos hará este domingo su debut en liga frente al Alcorcón B en tierras madrileñas (Santo Domingo, 18.00 horas) con los primeros tres puntos en liza. Un encuentro en el que los verdiblancos intentarán estrenar su casillero para cimentar la permanencia lo antes posible. Y es que este es el objetivo marcado por el club para el presente ejercicio.

Tras una última buena temporada, pese al descalabro frente al Teruel en los playoffs de ascenso a Primera RFEF, el técnico de equipo verde huye de comparaciones. Especialmente, después de que el plantel haya sido renovado casi en tu totalidad, pues son únicamente cuatro los jugadores que continúan. «Vamos a seguir la misma forma de trabajar, pero eso no quiere decir que vayas a tener el mismo rendimiento», avisa. No obstante, Cobos aboga por exprimir al máximo el potencial de una plantilla que tendrá que competir con la alargada sombra dejada por el anterior plantel.

Si no surgen imprevistos en las horas previas al encuentro, el cuerpo técnico del Cacereño tendrá a todos los futbolistas a su disposición para confeccionar la convocatoria. Un grupo de trabajo en el que ya no se encuentran Rubén Sánchez y Javito, jugadores que tenían contrato en vigor pero que han sido despedidos por el club después de que las partes no llegasen a un acuerdo para formalizar las rescisiones, tal y como ya informó HOY.

Respecto al Alcorcón B, el conjunto madrileño se caracteriza por ser un equipo eminentemente joven. La escuadra dirigida por José Luis Sánchez Capdevila cuenta con más de una decena de jugadores que repiten respecto al pasado ejercicio. Asimismo, tiene en sus filas a tres futbolistas promocionados desde el equipo juvenil de División de Honor. Se tratará, sin duda, de un duelo de alta exigencia en el aspecto físico.

Con motivo de la jornada festiva organizada por el Alcorcón, se prevé un buen ambiente en las gradas de Santo Domingo. Y es que la entidad madrileña oferta un plan de 'Superdomingo' con promociones especiales para que los aficionados disfruten del Alcorcón-Celta B, de Primera RFEF, que tendrá lugar a las 12.00 horas en el mismo escenario, así como del Alcorcón B-Cacereño. Por parte visitante, habrá representación de aficionados verdiblancos.

A juicio de Julio Cobos, la competición esta temporada estará marcada por la igualdad: «En principio no veo ningún Córdoba», explica haciendo referencia al dominio absoluto ejercido por el conjunto andaluz el pasado año. «Creo que va a haber igualdad y hay tres filiales que son muy buenos».

Tras el duelo inaugural de Alcorcón, el Cacereño debutará en casa el día 11 de septiembre frente al Navalcarnero. Se espera que, para entonces, el césped del Príncipe Felipe pueda haber protagonizado una mejora tras la resiembra efectuada recientemente. Del mismo modo, desde el club verdiblanco reconocen que aún tendrán que pasar varias semanas para el terreno de juego pueda dar su mejor versión.