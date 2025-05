La renovación de Aguirre, casi hecha

Estrella Domeque Don Benito Jueves, 2 de junio 2022, 21:56 Comenta Compartir

Llegó para salvar el barco del Don Benito y lo consiguió, aunque fuese ya con la popa de esa embarcación rozando el fondo del mar. Roberto Aguirre parece haber convencido a la directiva rojiblanca con sus 20 partidos en el banquillo tras llegar para sustituir a Juan Carlos Gómez y lograr in extremis la salvación. Veinte partidos que se han saldado con tantas victorias como derrotas, siete, que se suman a seis empates.

Lo cierto es que en esa celebración de la permanencia, el asturiano ya dejó caer entre líneas su deseo de continuar en el club y dejó también algunos halagos para la afición rojiblanca ya desde el balcón del Ayuntamiento.

El club todavía no ha hecho oficial la noticia de su continuidad, pero la confirmación podría llegar esta misma semana pues la decisión de contar con él parece firme, incluso teniendo un papel más relevante tras la salida de Emilio Sosa.

Quizás el objetivo inicial al que aspiraba el Don Benito era algo más que esa permanencia lograda en el 'playout' contra el Águilas, pero el técnico asturiano llegó ya con la partida empezada y con una situación que no era la idónea tampoco en una plantilla mermada por la falta de regularidad y juego. Algo que será diferente esta temporada ya que Roberto Aguirre podrá confeccionar la plantilla desde cero y lo hará ya sin la figura de Emilio Sosa que anunció su dimisión una vez lograda la salvación. Es probable que el club no busque sustituto al manchego y que parte de esas competencias pasen ahora a ser de Aguirre.

Pero no será la única ausencia que encuentre de cara a este nuevo proyecto. Tampoco estará Gonzalo Barroso que anunció su retirada unos días antes del último partido disputado en el Vicente Sanz. A su adiós se suma también el de David Agudo, aunque el club no ha realizado aún despedida alguna al delantero que ha vestido durante cuatro años la camiseta rojiblanca y que ya ha confirmado que no seguirá.

Al margen de estas salidas cargadas de simbolismo, otro de los que empieza a contar con pretendientes en este mercado es Raly Cabral. El jugador, de 24 años, ha sido uno de los habituales en el once con ambos entrenadores jugando 33 partidos, 24 de ellos como titular, y anotando seis goles. Además, un verano más, no serán pocos los equipos que llamen a la puerta tanto de Abraham Pozo, piedra angular esta temporada por su juego y sus 13 goles, como de Sebas Gil, héroe de la salvación.