Regreso al Vicente Sanz

Cuarenta días han pasado desde el último partido del Don Benito en el Vicente Sanz. Fue el debut de Roberto Aguirre en el banquillo y, pasado este tiempo, el ambiente parece otro en el feudo rojiblanco gracias en parte a que los resultados acompañan. Tres victorias consecutivas suma el técnico asturiano desde su llegada y el objetivo de hoy ante el Antequera es mantener esa misma línea. Delante estará un equipo que ya se impuso en la primera vuelta por 2-1 en uno de los peores partidos del Don Benito a domicilio esta temporada.

«El equipo está fuerte y eso lo han conseguido los jugadores con su actitud y sus cualidades. Eso nos ha dado para ganar, ganar y ganar, pero para seguir ganando lo que hemos hecho hasta ahora no nos llega; tenemos que seguir mejorando», arenga Aguirre, «hay que reconocer cómo han conseguido cambiar la dinámica, pero sí queremos seguir hay que dar más todavía».

Con tres puntos de diferencia entre ambos, en juego estará también el golaveraje y la necesidad de poner distancia con el descenso. «Lo que queremos es estar preparados como hemos hecho en cada partido, intentar dar lo mejor de nosotros mismos y asumir el partido con mucha responsabildiad», dice el técnico.

Para este partido, Aguirre no podrá contar con los sancionados David Agudo y Essomba, tampoco estarán por lesión Miquel ni Lolo Pavón, por lo que Gonzalo podría regresar al centro del campo, aunque Aguirre no descarta otras variantes para la medular. Por lo demás, se esperan pocos cambios respecto al once inicial que logró el triunfo el pasado domingo frente al Mensajero.

En el conjunto antequerano serán baja Escardó y Silva, entre algodones llegan Iván Aguilar y Svajunas, mientras que Esteban Orozco sigue con su selección en la Copa de África. El Antequera llegará al Vicente Sanz fuera de los puestos de descenso, pero tras seis jornadas sin ganar con cuatro derrotas y dos empates. No obstante, tras el buen inicio liguero, solo han sumado una victoria en los últimos doce partidos.