Refuerzo de garantías para la meta del Montijo

Juan Marrero no se mordió la lengua en la comparecencia posterior a la derrota frente a la Gimnástica Segoviana del pasado domingo y se refirió ... a la juventud de su portero Izan en una de las jugadas claves del encuentro. «Le falta experiencia para saber leer ese tipo de situaciones». Era una manifestación más que evidente de que el Montijo cuenta con deficiencias en una de las posiciones vertebrales de cualquier plantilla, la portería. Sergio Tienza se lesionó en la primera jornada en una acción ante el Socuéllamos y desde entonces no ha vuelto a jugar. El Montijo lidera la estadística de los más goleados del grupo 5 de Segunda RFEF tras haber encajado once tantos en seis partidos ligueros. Con estos antecedentes, el club rojinegro ha tomado la decisión de reforzar su meta con la llegada de un viejo conocido del fútbol extremeño, Ángel Bernabé (Velada, 11/08/1987).

El guardameta manchego se encontraba sin equipo tras su paso por el Cacereño, en el que permaneció cuatro temporadas y media siendo una pieza clave en Tercera, en el ascenso a Segunda RFEF y en el debut en la cuarta categoría, disputando el playoff. Bernabé ha pasado además por los escalafones inferiores del Atlético de Madrid, por el Marbella, el Cádiz o el Salamanca. El Montijo lo define en su nota de prensa como un portero seguro, que domina el juego aéreo y ágil bajo palos. El nuevo meta del conjunto extremeño firmó este miércoles su contrato y el jueves se pondrá a las órdenes de Juan Marrero y el entrenador de porteros Juanma Jiménez. De esta manera, estará listo para poder debutar en el derbi de este domingo (12.00 horas) ante el Don Benito en el Emilio Macarro.

