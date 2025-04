Razvan evita la segunda derrota en casa del Montijo

Un golazo de Razvan, a seis minutos para el final, permitió al Montijo salvar un punto en casa y en inferioridad numérica, y prolongar la ... racha invicta a cuatro partidos seguidos. Le valió para sellar el empate a dos tantos ante el Mensajero que, en puestos de descenso, ha conseguido revertir su dinámica tras la llegada de Josu Uribe al banquillo.

El partido comenzaría con dominio visitante. Izan no conseguía atrapar los balones que rondaban el área y eso llevaba a que el nerviosismo se hiciese patente en el conjunto anfitrión. Toni Robaina tendría la primera ocasión para el conjunto canario, pero el portero local lograría quitársela de encima y evitar una posible segunda jugada.

Julio Rodao lo intentaría para un, hasta el momento, desconocido Montijo en el Emilio Macarro. Probó fortuna con un disparo desde 25 metros que atrapó el cancerbero, Padilla, sin apenas inquietarse.

Al filo de la media hora, y con el bando local más activo, llegaría la primera oportunidad clara del partido. Tras una falta de entendimiento entre la defensa y el portero foráneo, Joel metió la cabeza pero su testarazo se perdió junto al palo izquierdo de la meta custodiada por Padilla.

Después de ésta ocasión, el Montijo se creció, y a base de jugadas a balón parado y una alta presión conseguía meter a su oponente en su área. Sin embargo, Edu Salles y Alain a la contra podían llevar el peligro a la portería local. Así, en una de ellas, y al filo del descanso, el propio Alain encontraría la pista central libre de marca y logró plantarse ante Izan, quien estuvo atento y consiguió sacar la pierna abajo para desbaratar la ocasión y mandar el encuentro al descanso con el resultado inicial.

Montijo Izan; Razvan, Molina, Gabri, Chechu; Barragán (Seung-Cheol, min. 89), Rodao, José Ángel, Matute (Ríchard, min. 65); Joel Salvi (Hoyos, min. 78) y Dani Segovia 2 - 2 Mensajero Padilla; Antonio Samuel, Eslava, Jaime, Óscar, Diego Simón; Benítez (Juanda, min. 88), Alain (Ale González, min. 53), Toni Robaina (Alex Garcia, min. 81); Ruyman y Edu Salles Áribtro: Hernández Maestre (comité andaluz). Expulsó por doble amonestación a Jose Angel (min. 65) por parte local. Mostró cartulina amarilla a Julio Rodao, Joel y Razvan por el Montijo, y a Alain, Toni Robaina, Ruyman, Edu Salles, Benitez y Ale por el Mensajero

Goles: 0-1 Edu Salles (min.5 0). 1-1 Matute (min. 59). 1.2 Edu Salles (min. 79). 2-2 Razvan (min. 84)

Incidencias Emilio Macarro. 450 espectadores

La segunda mitad arrancó con dominio local. Varios saques de esquina consecutivos obligaban a las intervenciones de Padilla, al que no le quedaba más remedio que quitarse balones de encima. Sin embargo, cuando más cómodo comenzaba a encontrarse el conjunto preparado por Juan Marrero, un viejo conocido por tierras extremeñas como Edu Salles aprovecharía un centro desde la izquierda para adelantar, a placer, al Mensajero. El futbolista brasileño, que se encontraba libre de marcas, no falló en la primera ocasión de la que dispuso.

El tanto visitante despertó al Montijo, que poco tardaría en igualar el encuentro. Esta vez sería Barragán quien pondría el centro al corazón del área. Allí, el capitán, Matute, tras bajarla de forma sublime, cruzaría el esférico ante la salida de Padilla para anotar la igualada.

Eran los mejores minutos locales cuando, de nuevo, volvía a llegar con peligro el Mensajero. Primero con una doble jugada de Ale González. Primero con un centro al segundo palo tras jugada personal al que no lograba llegar Edu Salles y la segunda con un disparo al primer palo que encontró la respuesta de Izan para cerrar su portería. En el minuto 65, José Ángel vio su segunda cartulina amarilla y dejó al equipo anfitrión en inferioridad numérica.

Con diez efectivos en el terreno de juego, el Montijo tardó unos minutos en volver a cerrar filas lo que aprovechó su oponente para volver a adelantarse en el marcador. Nuevamente recibió Edu Salles entre líneas y encaró a Izan, que solo pudo ver como el brasileño lo regateaba y marcaba el segundo tanto a placer.

Reaparecieron las dudas en el Emilio Macarro. Sin embargo, Razvan se encargaría de que no llegase la segunda derrota en casa. Sacó un zurdazo desde más de 30 metros que sorprendió a Padilla y se alojó en la red. El tanto espoleó al Montijo que buscó quedarse con los tres puntos a la heroica, algo que no sucedió.