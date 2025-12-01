HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
Benji pugna con Jerobe Cáceres en el duelo ante Las Palmas Atlético en La Isla. Karpint
Segunda RFEF

Rai Rosa, técnico del Coria: «A lo mejor no somos tan buenos como pensamos»

Al entrenador celeste le molestó más la imagen de su equipo que la derrota en Socuéllamos, «es una buena curita de humildad»

M. Gª Garrido

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:27

Comenta

No es un hombre de medias tintas Rai Rosa, ni para lo bueno ni para lo malo. Si toca ensalzar, no escatima, sin perder de ... vista la mesura y una prudencia que no está reñida con la franqueza. El domingo tocó un tono distinto al habitual, la otra cara de la moneda. Dio un pescozón a su plantilla, molesto con el rendimiento de sus jugadores. Más allá de la derrota, no hubo ni rastro del equipo revelación que se ha ganado el respeto de todos los rivales del grupo 5 de Segunda RFEF. Desfigurado e irreconocible, fue la sombra de la versión sólida y dinámica, un celeste difuminado hacia una escala de grises que perdió todo su vigor por la pujanza de un Socuéllamos que sacó tajada de la tibieza de su adversario para aliviar sus urgencias.

