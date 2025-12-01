Rai Rosa, técnico del Coria: «A lo mejor no somos tan buenos como pensamos»

No es un hombre de medias tintas Rai Rosa, ni para lo bueno ni para lo malo. Si toca ensalzar, no escatima, sin perder de ... vista la mesura y una prudencia que no está reñida con la franqueza. El domingo tocó un tono distinto al habitual, la otra cara de la moneda. Dio un pescozón a su plantilla, molesto con el rendimiento de sus jugadores. Más allá de la derrota, no hubo ni rastro del equipo revelación que se ha ganado el respeto de todos los rivales del grupo 5 de Segunda RFEF. Desfigurado e irreconocible, fue la sombra de la versión sólida y dinámica, un celeste difuminado hacia una escala de grises que perdió todo su vigor por la pujanza de un Socuéllamos que sacó tajada de la tibieza de su adversario para aliviar sus urgencias.

Rai no vaciló, no buscó excusas ni atenuantes: «derrota justa», manifestó, y mandó un mensaje rotundo y directo a su vestuario: «a lo mejor no somos tan buenos como pensamos», repitió hasta en dos ocasiones tras caer en el Paquito Giménez por 2-0. Lo único positivo, la moraleja que extrae el equipo con el bofetón de realidad que le permite bajar los humos y no perder de vista el núcleo. «Es una buena curita de humildad, para todos, me incluyo yo también», significó el preparador cacereño en su comparecencia. Aunque pueda quedarse en un episodio aislado, no quiso perder la ocasión para zarandear a los suyos y advertirles del riesgo que corren con los excesos de confianza, «ni nos hemos presentado en el partido».

Los locales exhibieron varios niveles más de intensidad y encontraron en su delicada situación clasificatoria los argumentos y la motivación que reflejó su juego, «de principio a fin se ha visto un equipo que quería ganar, que se jugaba la vida. En cada choque, en cada disputa, cada duelo y en cada segundo de concentración han estado por encima de mis jugadores».

Pese a ello, el Coria gozó de una acción clave que pudo ejercer de catalizador para la reacción, pero la pena máxima fallada por Adri Pérez terminó por desarbolar a los visitantes. «Hemos tenido la pequeña oportunidad de meternos en el partido en el penalti, lo ha parado Bernabé muy bien y a partir de ahí hemos sido inferiores en todo», expuso el técnico del conjunto cauriense.

Rai explicó que durante el descanso trataron de implementar detalles para generar un cambio en la segunda parte, pero apenas tuvo repercusión y no se vio reflejado en el juego y tampoco se tradujo en ocasiones claras de gol, «situaciones de área no hemos tenido, salvo en los 3-4 últimos minutos, en cambio ellos a la contra e incluso con un penalti nos han podido ampliar la diferencia».

A vueltas con la superficie

Sobre la incidencia de la superficie como condicionante en la puesta en escena de su escuadra, salió totalmente al paso y se rebeló ante cualquier pretexto. «Llevamos toda la semana entrenando en césped artificial y sabíamos lo que iba a ocurrir en el partido, si no lo hemos entendido, tenemos un problema», sostuvo de manera muy tajante. Rai Rosa defendió que para ser competitivos en estas categorías es indispensable tener cintura para adaptarse a las particularidades de cada estadio, «en este tipo de campos es en los que hay que ponerse el mono de trabajo, donde hay que estar concentrados con las segundas jugadas, disputas, prolongaciones, choques; es una cosa sencilla, si no sabemos controlar eso no podemos estar para competir en este tipo de campos».

Y se negó a aceptar que esos factores justifiquen la imagen ofrecida en el duelo del pasado domingo, «no podemos decir que no queremos jugar aquí, que queremos jugar en césped natural, no me valen para nada esas cosas».

Tras el rapapolvo, tocará analizar y extraer conclusiones, pero a partir de ahí, resetear y recuperar las sensaciones de un tramo de competición en el que se han mantenido durante un mes invictos. La Isla sigue infranqueable este curso y en el próximo envite recibe la visita del Tenerife B, que le pisa los talones a tres puntos. Será una cita clave para que el Coria se parapete en la zona de playoff y transforme en un accidente puntual lo acontecido en Socuéllamos.