Rafa Ocaña continuará como director deportivo del Villanovense

Pendiente de resolver aún la propuesta de sanción efectuada por Inspección de Trabajo, el Villanovense empezó este viernes a mover sus primeras fichas como síntoma ... de que el proyecto tiene garantía para continuar en Segunda RFEF. Así, el conjunto serón confirmó la continuidad de Rafa Ocaña como director deportivo, al menos, hasta junio de 2025. «Con esta decisión tanto club como dirección deportiva deciden dar continuidad al proyecto», dice el Villanovense, que añade que Ocaña era la apuesta desde el principio y confían en que sea la persona indicada para liderar la faceta deportiva del club esta temporada.

Los serones no esconden que el contexto actual no es el mejor en el apartado económico y, en ese sentido, valoran el «gran esfuerzo por seguir en nuestro barco y confeccionar una plantilla de garantías para competir en nuestra competición doméstica». También se dio a conocer la primera despedida. José Manuel Bermúdez Ortega 'Bermu' no continuará vistiendo la camiseta del Villanovense. El futbolista extremeño, de 23 años, se marcha tras debutar en la categoría jugando 31 partidos, 20 de ellos como titular.