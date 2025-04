El Racing Mérida quiere denunciar al Mérida

Sábado, 27 de agosto 2022, 13:10 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

El Racing Mérida City solicitará una indemnización al Mérida por incumplimiento de contrato. «La poca madurez y la falta de profesionalidad en la manera de gestionar nuestro acuerdo para llegar a una buena resolución del conflicto señalan a Nacho Ramos como el culpable directo de que el Racing Mérida City se vea obligado a tomar medidas legales», arremete el club de Morris Pagniello contra el director general del Mérida, que explicó en el twicht de Javi SoloMérida el pasado miércoles la relación entre ambos clubes. Ambas versiones, la de Nacho Ramos y la del Racing Mérida en su comunicado, son exactamente las mismas.

El curso pasado, el Racing Mérida se inscribió en Segunda Extremeña pero no utilizó esa plaza para competir, por lo que llegó a un acuerdo con el Mérida AD para que la utilizase él y que así pudieran competir los jugadores de su cantera internacional. En el acuerdo al que llegaron ambos clubes, una cláusula recogía que el Mérida le permitiría al Racing jugar ocho partidos en la temporada 2022-23 en el estadio Romano. Partidos que los elegiría el propio Mérida cuando su primer equipo jugase a domicilio. Serían en sábado, el Racing se haría cargo de todos los gastos que acarrease el evento y el Mérida cobraba una cuantía económica por la cesión de la instalación.

«Un acuerdo sin duda especialmente beneficioso porque pudo inscribir a todos sus jugadores internacionales, hacerles competir, y conseguir unos ingresos de su escuela internacional que sin la cesión de la gestión del equipo hubiera sido imposible. Y en la temporada 22-23 iría a recibir unos ingresos relevantes por la cesión del estadio», explican desde el nuevo club creado en la capital autonómica. Pero nada más anunciar públicamente ese acuerdo en la presentación de Drenthe, el alcalde, Rodríguez Osuna, advirtió que el estadio es municipal y que cualquier uso extraordinario debe aprobarlo la Junta de Gobierno.

«Una mentira repetida no debe convertirse en verdad. Existe un convenio muy restrictivo por el que sólo el Mérida puede hacer uso del mismo. Los acuerdos entre terceros que extralimiten este convenio son ilegales. Y no se producirán. El Ayuntamiento no ha concedido su uso a otras entidades», escribió en su Facebook el alcalde emeritense. El propio Racing Mérida, no obstante, aunque dice entender y aceptar la decisión tomada por Rodríguez Osuna, señala que sus servicios jurídicos han estudiado «de manera exhaustiva» el contrato de concesión del estadio al Mérida y no ha visto impedimento alguno para que el propio Mérida pudiera tener la potestad de alquilar el estadio siempre y cuando la actividad fuera relacionada con el mundo del fútbol.

El Mérida, de momento, prefiere mantenerse al margen y centrarse en el debut del equipo en Primera Federación mañana en Linarejos. En las oficinas del Romano se encuentran tranquilos respecto a este asunto. Lo próximo será mantener conversaciones con las otras dos partes, cosa que ha intentado ya sin éxito en las últimas horas, pero sin preocuparle demasiado las consecuencias que puedan derivar de esta polémica en un futuro cercano.

