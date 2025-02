R. P. MÉRIDA. Miércoles, 1 de diciembre 2021, 07:57 Comenta Compartir

La plantilla del Mérida ya conoce el discurso clarito de Javier Álvarez de los Mozos. «No me voy a tirar de un quinto». Y los aficionados, también.

–¿Qué diagnóstico le hace al equipo?

–Quiero hablar del futuro. No sé por qué se han dado todas estas circunstancias de lesiones y no sé por qué el equipo tiene tan buenos números fuera y tan malos en casa. Prefiero no saberlo o saber lo justo. Quiero entrar con la cabecita limpia. Lo que se ha dado, se ha dado.

–¿Y qué le quiere decir a la afición?

–No les voy a decir nada. Tienen que estar hasta el gorro de que vengamos uno cada seis meses a decirles cosas. Solo gracias... y que somos nosotros.

Y de esta forma volvió a pisar el Romano el técnico burgalés. «Veo el estadio más bonito, una estructura de club más importante, más gente, más despachos trabajando en ellos...». Porque De los Mozos volverá a dirigir al Mérida trece años después. «Aquel Javi y este son muy parecidos. Yo soy un jornalero de esto. Hay entrenadores que viven de haber sido exfutbolistas o de sus agentes. Yo ni he sido exfutbolista ni tengo agente. Vivo de mis resultados. Me he hecho a mí mismo. La única diferencia de aquel Javi y este es que con el paso de los años he organizado mis ideas».

Sus ideas son cristalinas: sólo hay que ver el patrón por el que están cortados todos sus equipos. «Me gustaría que cuando vieran jugar al equipo digan que el entrenador que está en el banquillo soy yo. Ya sabéis cómo juego: agresividad, ir siempre hacia adelante, apretar en campo contrario, morir por cada balón... Estoy convencido de que sacaremos esto».

Nada más confirmarse su nombramiento, recibió un wasap de Juan García deseándole suerte. «Tengo un gran concepto de él. Ya me llamó el año pasado cuando terminó la temporada. Cuando se destituye a un entrenador, es que algo no va bien. Pero eso no significa que el anterior entrenador sea malo o los futbolistas no sean los adecuados». Confirmado: Juan Carlos Román y Juancho Pozo se quedan con él. Los convenció Juan García.

«Lo que destituye a Juan es su trayectoria en el Romano, no el resultado de Córdoba. El equipo no se ha encontrado a gusto en casa y ese ha sido el detonante. Cuando se toman este tipo de decisiones uno siempre piensa que se puede sacar más rendimiento a la plantilla». Fue la explicación del club a la destitución en palabras de Ander Garitano. «Hemos elegido a Javi porque siempre revaloriza a sus equipos y a sus futbolistas. En su mente solo existe la palabra equipo».

Lesiones

Pero el problema de las lesiones sigue estando ahí. A los cuatro lesionados confirmados y al sancionado Mario Robles muy probablemente se le unirán este domingo Artiles y Héctor Camps, que se están sometiendo a pruebas médicas. «De lo único seguro es que este domingo voy a jugar con once jugadores y que nos vamos a dejar todo. Si este problema persiste, lo que habrá que hacer es entrenar poco pero bien. No pasa nada porque un jugador pare dos días y luego llegue bien al partido. La forma no se pierde. Ahora mismo hay que ser cortoplacistas: sacar los máximos puntos posibles antes del parón y luego ya veremos», reconoce el nuevo técnico del Mérida».

La presión y la exigencia, dice, no le suelen sentar mal. «Intentaré estar a la altura de lo que representa este estadio y este club».