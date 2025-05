Un querer y no poder

«Cabeza arriba que esto acaba de empezar». Era la frase con la que algunos intentaban levantar los ánimos de los jugadores del Don Benito ... en el túnel de vestuarios tras el debut con derrota frente al Unión Adarve. Un partido con poco fútbol por parte del equipo de Roberto Aguirre que, pese a un inicio con buenas intenciones, se vio superado por el club madrileño que aprovechó dos de los fallos defensivos del conjunto local.

DON BENITO Dani Simón; Guijarro, Rafael, Lolo Pavón, Marcos Ruiz (Morais, min. 57), Carlos López, Santana Álvaro García, min. 74), Fran Pérez, Concheiro (Josué, min 57) y Pablo Rodríguez. 0 - 2 ADARVE Guille; Meseguer, Juanma, Lobato, Maganto (Cidoncha, min. 72),Carbonell (Fer Harta, min 67), Molina (Pineda, min. 46), Calleja, Miñambre, Dani (Cinchu, min. 86) y Segovia (Albur, min. 72). Goles: 0-1: Carbonell, min. 7; 0-2: Maganto, min. 47.

Árbitro: Francisco Expósito Jaramillo (andaluz). Mostró amarilla a Guijarro para los locales y Maganto, Cidoncha, Miñambres y Pineda para los visitantes.

Incidencias: Vicente Sanz, unos 900 espectadores.

Pronto se torció el camino para los rojiblancos tras un primer fallo defensivo que penalizó el Adarve tras un mal despeje de Rafael en el área pequeña que dejó el balón a merced de un Carbonell que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para hacer el 0-1. Era el minuto 7 y la cuesta arriba se empinaba todavía más con el gol en contra y el Don Benito se mostraba bastante errático en campo propio y sin ideas, casi sin presencia, en área rival.

La reacción local tardó en llegar y hasta pasado el primer cuarto de hora no lograron internarse de nuevo en las inmediaciones de un inédito Guille. Fue con un centro de Fran Pérez que no encontró rematador. Minutos después era de nuevo el '7' rojiblanco el que lo intentaba con un disparo desde el balcón del área que se marchó fuera.

Pero si la psicología estaba en contra del Don Benito llegó un nuevo golpe, también psicológico, con un gol en el tiempo añadido de la primera parte que llegó en otro desajuste defensivo con una asistencia que llegó desde la portería contraria en las botas de Guille para poner un balón medido a Maganto que superó a Dani Simón (0-2).

Y así, en estos primeros 45 minutos y sobre un césped que no estaba para excesivas florituras, se jugó a lo que quiso el Unión Adarve que en la segunda mitad se limitó a proteger su resultado a favor. Tras el descanso no cambió el guión y el Don Benito no logró encontrar la comodidad siempre deseada al jugar como local. Tras pedir penalti en una de las primeras acciones, no fue hasta el 52 cuando llegó la primera llegada con claridad tras la pugna de Pablo Rodríguez dentro del área que terminó con un disparo al lateral de la red.

Pero fue Dani Segovia el que dispuso de la ocasión más clara para el Adarve y tuvieron que aparecer Dani Simón y Guijarro para evitar el tercero. Los sustos para el Don Benito no terminaron ahí pues, en el 68, un Fer Harta que acababa de salir al campo obligó de nuevo a intervenir a Simón.

La afición afrontaba el último cuarto de hora dividida, unos optaban por marcharse antes de tiempo y otros aguantaban resignados ante la falta de fútbol. Con dos tímidas llegadas de Rafael a balón parado y Manu Morais, también algún intento estéril del Adarve, murió un partido que fue un querer y no poder para un Don Benito que terminó frustrado.