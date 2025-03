Punto de oro del Cacereño ante el líder

El Cacereño volvió a dar la de cal lejos del Príncipe Felipe al obtener un muy meritorio empate del feudo del líder Sanse (1-1). ... Los de Julio Cobos se mostraron de nuevo como un bloque correoso para otro de los aspirantes a la plaza de ascenso directo a Primera RFEF. Eso sí, el colchón sobre la zona de descenso a Tercera División se redujo de tres a dos puntos tras los resultados de la jornada. Cuatro encuentros, los tres últimos empatados, son los que encadena el conjunto verde sin conocer el triunfo.

El Cacereño cedió la iniciativa de partida, pero la primera acción de peligro fue de los visitantes. Tellechea intentó una acción individual tras un robo y su disparo lo atrapó Jagoba. El primer ajuste de Julio Cobos en la fase defensiva fue retrasar a Fran Viñuela al lateral, mientras que Emi se incrustó dentro de una línea de tres centrales. Tomaron ventaja los visitantes poco después del ajuste. Iván Fernández recogió un balón por la banda izquierda, trazó la diagonal y soltó un latigazo que se coló por la escuadra en el minuto 14. El guion de partido adquiría un cariz inmejorable para los extremeños.

No tardó en llegar la réplica sansera. Fran Viñuela no hizo la cobertura y Ocaña sacó un centro que Arasa remató lejos de los dominios de Izan. El Cacereño cedió muchos metros y, así, los balones al área empezaron a crear dudas. La polémica irrumpió en el encuentro a diez minutos del descanso con un tanto no concedido al Sanse. Un saque de esquina botado por Yael al segundo palo fue rematado por Arasa, y Miki desvió el remate a la red estando en posible fuera de juego.

El partido entró en un cierto descontrol y se empezaron a abrir espacios, donde el Cacereño se sintió más cómodo. Tellechea perdonó el 0-2 dentro del área pequeña tras otra gran acción de Iván Fernández por la banda izquierda. Los locales acariciaron el empate al poco del paso por los vestuarios. Otro balón colgado al área y un desajuste en las marcas dejó totalmente solo a Juancho, que buscó sorprender a Izan, y el poste repelió el remate. Ninguno de los entrenadores realizó sustituciones al arrancar el segundo tiempo. Juancho apareció como faro del Sanse para comandar casi todas las acciones ofensivas ante un Emi que se vio desbordado al comienzo del segundo período. El propio Juancho trazó una diagonal de extremo a pierna cambiada para plantarse en el balcón del área y soltar un zapatazo que no besó la red por las yemas de los dedos de Izan y la alianza de la madera.

Sanse: Jagoba; Saúl (Ismael, min. 72), Mayorga, Luque (Pareja, min. 82), Ocaña; Yael, Miki (César, min. 72); Perero, Macho (Diabaté, min. 58), Juancho; y Arasa. 1 - 1 Cacereño: Izan; Emi, Javi Barrio, Crespo, Joserra; Sarmiento (Carmelo, min. 75), Deco; Fran Viñuela, Telles (Iván Martínez, min. 84), Iván Fernández (Karim, min. 67); y Tellechea (Iván Breñé, min. 75). Goles: 0-1: Iván Fernández, min. 14. 1-1: Diabaté, min. 78.

Árbitro: Gómez Lameiro (Comité gallego). Enseñó tarjeta amarilla a los locales Saúl, Yael y Pablo Álvarez (entrenador).

Estadio y hora: Nuevo Matapiñonera, 450 espectadores.

El primer revulsivo del encuentro fue el autor del tanto del empate definitivo, Diabaté, que relevó a Macho. Los pupilos de Julio Cobos capearon el temporal pasado el cuarto de hora de la reanudación y bajaron el ritmo de partido con posesiones largas. También ralentizó el juego la batería de sustituciones. Karim, uno de los recambios, perdió un balón en el mediocampo al intentar una serie de regates, y Juancho robó, condujo y filtró un pase espectacular entre los centrales que Diabaté convirtió en el tanto de la igualada definitiva a algo más de diez minutos para la conclusión.

Julio Cobos fue consciente de la importancia de mantener el empate y, poco después, introdujo a Iván Martínez por Telles para reforzar el entramado defensivo. La estrategia dio resultado y, así, el Cacereño rescató un punto en el Nuevo Matapiñonera que le mantiene en el undécimo puesto de la clasificación.