Un puesto con sello blanquinegro

La Academia del Badajoz se proyecta por la izquierda. En las últimas temporadas han sido varios los canteranos que han tenido la oportunidad de debutar ... con el primer equipo. Pero solo los que emergieron por el lateral zurdo fueron los que gozaron de continuidad e incluso se ganaron un puesto fijo en el once. Dani Cordero es el último en incorporarse a esta lista de promesas blanquinegras que ha cumplido su sueño de jugar en el Badajoz y ya también ha sido hasta titular.

En los últimos tiempos ser lateral izquierdo en el juvenil del Badajoz es sinónimo de tener un hueco en el primer equipo. Desde la marcha de Tomás Sánchez en la temporada del no ascenso ante el Amorebieta en la 2020-21 ninguno de los fichajes realizados para ocupar ese puesto pudo cuajar bien por diversas circunstancias. Josema Gallego y Edu Sánchez abrieron camino desde el juvenil para los nuevos talentos de la Academia CDB. La irrupción de Josema Gallego se produjo en la tercera jornada de la 2021-22 saliendo en el equipo inicial ante el DUX de la mano de Óscar Cano. Una semana después el de Tarifa jugaría los últimos minutos en Riazor y de ahí no volvería a contar hasta dos apariciones intermitentes en las jornadas 14 y 16 como suplente para ya hacerse con el lateral izquierdo titular a partir de la siguiente y toda la segunda vuelta también con Isaac Jové. Curiosamente, Josema Gallego regresó este domingo al Nuevo Vivero con el Talavera, aunque no llegó a disputar ni un minuto y pudo presenciar desde el banquillo el estreno como titular en el Badajoz del juvenil Dani Cordero. Al final de aquella campaña, el defensa gaditano salió del Nuevo Vivero rumbo al Ceuta y en la actual pasó al club manchego.

Edu Sánchez tomó la alternativa en el primer equipo del Badajoz en la sexta jornada de la pasada campaña al disputar los últimos 25 minutos ante el Racing de Ferrol con Isaac Jové en el banquillo. Y en la siguiente, ya con Salmerón, estaba en el once. El jugador moralo ya había sido convocado en el estreno liguero y desde la décima jornada se mantuvo entre los fijos hasta que una lesión le dejó en el penúltimo partido de la primera vuelta. Once jornadas después reaparecía en el primer encuentro de David Tenorio como entrenador del Badajoz. Y le llegaba la llamada de la selección española sub-17. Este verano se lo llevó el Barcelona B.

Esta temporada ha sido Dani Cordero. Habitual en los entrenamientos del primer equipo desde la temporada pasada, el juvenil pacense debutó en Navalcarnero teniendo 10 minutos en el estreno también de Iñaki Cano al frente del Badajoz y seis días después ante el líder Talavera ya fue titular. Toda una declaración de intenciones del nuevo técnico blanquinegro. «Hay un chavalito que ha jugado y se ha dejado todo, qué más queremos. En estas situaciones hay que dar mensajes, apostar, arriesgar...». Iñaki Alonso cuenta con Dani Cordero como uno más del equipo. «He visto que escucha, quiere mejorar y se lo he dado. Hay que dar oportunidad. Si no se desvía del camino podrá estar con nosotros, si no pondremos a otro, no pasa nada».