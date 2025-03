Lunes, 11 de abril 2022, 08:29 Comenta Compartir

«Con todo tan en contra, hubiese sido justo que llegase un gol», aseveraba tras la derrota Roberto Aguirre, convencido de que su equipo mereció al menos el empate después de aguantar con 10 más de 90 minutos. «Ha sido un partido marcado por la expulsión que, además, ocasiona el primer gol», afirmó el técnico asturiano, «a partir de ahí, el encuentro está condicionado por estar en inferioridad, pero también por el marcador en contra; a eso se añade el segundo gol y nos toca ir a un partido a cara descubierta».

Aguirre valoró el trabajo de los suyos, pese a no sumar en un duelo importante, «estaban en superioridad, pero no se reflejaba y conseguimos mantenernos en el partido; pero no le puedo reprochar nada al equipo, al contrario, porque en esa adversidad el equipo ha estado hasta el final». La derrota deja a los rojiblancos en el puesto de promoción del descenso a falta de cinco jornadas: «son tres puntos muy importantes que se te van, ahora son todo finales, esta estaba marcada en este tramo y se nos ha escapado, pero refuerza el comportamiento del equipo».