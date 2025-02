«No se puede tirar el trabajo de una semana»

Domingo, 28 de noviembre 2021, 09:49 Comenta Compartir

«Les hemos regalado el partido», expresaba un enfadado Juan Carlos Gómez: «Estoy tremendamente cabreado, decepcionado, impotente... No doy crédito a lo que he visto, es imperdonable, no se puede consentir tirar el trabajo de una semana y de un cuerpo técnico en cuatro minutos». Y seguía: «El que no esté capacitado para aguantar ese tipo de presiones cuando te meten un gol y nos entre el miedo, ese no vale para jugar al fútbol».