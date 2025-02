Otra prueba de fuego para el Badajoz en medio del caos imperante

Manuel García Garrido Badajoz Viernes, 26 de enero 2024, 19:50 | Actualizado 22:50h. Comenta Compartir

Que el entrenador se entere en una rueda de prensa previa a un partido clave para sus aspiraciones de que uno de sus fichajes invernales ... sigue sin figurar como inscrito denota el nivel de caos que rodea al Badajoz en estos momentos. «Eso no lo sé, te soy sincero, me acabas de dar una sorpresa», espetaba Iñaki Alonso en la comparecencia de este viernes. El ariete vasco recaló hace dos semanas en la disciplina blanquinegra. Se anunció el viernes 12 y ese mismo día el técnico comentó que no llegaba a tiempo, pero desde entonces no se ha sabido nada sobre el motivo de que no esté oficializada su licencia. La realidad es que tampoco entró en la lista frente al Atlético Paso el domingo.

El preparador vizcaíno sí reconoció que arrastra unas molestias, que han preferido no sobrecargarlo y no ha viajado con el resto del equipo para el duelo de este sábado (17.00) en el Pedro Escartín frente al Guadalajara. Ha entrado en la dinámica del grupo y el míster asegura que la próxima jornada estará disponible para jugar... Si los entresijos burocráticos lo permiten, porque desde el club insisten en que es una cuestión de actualización de la web federativa, pese a que sí se ha registrado la baja de Bilal (que aparecía hasta hace unos días). «Cuando salga de aquí preguntaré para saber qué pasa, os lo aseguro», comentaba con incredulidad y una risa nerviosa. La entidad asegura que está tramitado y que desconoce qué ocurre. El atacante de Durango se une a las bajas confirmadas de Carlos Cinta, ausente en el último choque en el Nuevo Vivero, aún renqueante de una microrrotura que sufrió ante el Unión Adarve. Tampoco se subió al autobús Carlos Cordero, con «un pellizco meniscal». El zaguero almendralejense ha hecho algunos ejercicios de carrera, pero no llega a tiempo. Por otra parte, regresa Castri tras cumplir el ciclo de amonestaciones. Guadalajara: Vitolo, Dani Gallardo, Ablanque, Richi Souza, Sergi Segura, Cruz, Cheki, Darío García, Iván Moreno, Juanca Pineda y Morcillo. - Badajoz: Óscar Santiago, Fran Grima, Borja López, Liza, Chacartegui, Miguel Núñez, Toni Jou, Castri, Saidou Bah, Adri Carrasco y Álex Alegría. Árbitro: Cubas Torras, comité balear.

Estadio y hora: Pedro Escartín, 17.00. Sobre el relevo en la portería ante el Atlético Paso, debutando Óscar Santiago en detrimento de Miguel Narváez, el entrenador vasco explicó que «es un tema de momentos, hay una dinámica en laque no estamos tan bien con derrotas y Óscar es un jugador con mucha experiencia y estaba entrenando muy bien». Y quiso reforzar al arquero canterano pese a su cambio de rol, «es un porterazo, el club tiene una activo con él. Esto es para mejorar, para que esta semana se venga arriba, apriete y para generar competencia». Noticia relacionada Segunda RFEF El Badajoz investigó el presunto amaño y defiende a sus empleados Marco A. Rodríguez Sobre la situación tan nefasta por la que atraviesa el Badajoz, hizo hincapié en que «este club es un caballo ganador, pero tenemos que sumar puntos, cuanto antes tengamos esa victoria nos va a dar el aire y la confianza que necesitamos». Sobre esta cuestión, añadió que «vine aquí porque este club tiene todo para romperla». Si hubo un concepto en el que insistió Iñaki Alonso fue en el de focalizar en cuestiones constructivas sobre las que empezar a crecer, «meter en la cabeza esos pensamientos positivos, como el aire con el que salimos el otro día, agresivos, con personalidad, siendo un equipo ganador, lo que merece este club y la afición pide». El Badajoz atraviesa una fase crítica, a seis puntos de la permanencia, acumulando ocho partidos sin ganar, los tres últimos contabilizados como derrotas, y se mide a un adversario que pelea por despegarse de la quema y que cuenta con siete puntos más. «Es un equipo tremendamente atrevido», resaltó, al tiempo que enfatizó en la figura de Morcillo, pichichi destacado del grupo con 13 tantos y que el próximo curso jugará en el Alavés. Además, el peligro alcarreño pasa por sus «dos extremos, que marcan la diferencia en el uno contra uno. Es un rival que propone, que por momentos te somete». El Guadalajara, con todos sus efectivos disponibles, es uno de los máximos realizadores con 28 goles (solo le supera el Numancia con 32), pero su punto débil es la retaguardia, ya que es el que más encaja con 33. Su entrenador, Gonzalo Ónega, comentó de los blanquinegros que es «es un equipazo, el otro día ante el Atlético Paso es bastante mejor y pierde por mala suerte y por un tema de acierto. Es un durísimo rival con grandísimos jugadores».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión